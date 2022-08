แห่ดัก ‘ชัชชาติ’ วิ่งพรึบสวนวารีภิรมย์ ผู้ว่าฯ คึกครวญเพลงดัง ถาม ‘เกิน 7 คำผิดลิขสิทธิ์ไหม?’

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่สวนวารีภิรมย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กขณะเตรียมวิ่งออกกำลังกาย โดยมีประชาชนจำนวนมาก ดักรอขอถ่ายภาพ และวิ่งร่วมด้วย

แอดมินหมู แอดมินเพจ ‘ขัชชาติ สิทธิพันธุ์‘ กล่าวว่า วานนี้ มีการกล่าวระหว่างไลฟ์ว่าเช้านี้จะเดินทางมาวิ่งที่สวนแห่งนี้ จึงมีผู้เดินทางมารอเป็นจำนวนมาก

จากนั้น นายชัชชาติ และเพื่อนนักวิ่ง รวมถึงนายแสนปิติ สิทธิพันธุ์ หรือ แสนดี บุตรชาย เริ่มวิ่งโดยวางแผนระยะทาง 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ ประชาชนวิ่งไปพร้อมกันเป็นขบวนขนาดใหญ่

นายชัชชาติกล่าวว่า สวนนี้ตนไม่เคยมาวิ่ง เคยแต่มาหาเสียง เป็นสวนที่สวยงาม คนคึกคัก

ในตอนหนึ่ง ผู้ว่าฯกทม. สอบถามแอดมินขณะไลฟ์ว่า หากคนร้องเพลงที่มีลิขสิทธิ์ เกิน 7 คำ จะผิดหรือไม่แอดมินตอบด้วยอารมณ์ขัน ไม่ผิด เนื่องจาก ‘หลบลิขสิทธิ์ทุกสำเนียง’ นายชัชชาติถามย้ำว่า ‘เพราะเราเพี้ยนใช่ไหม?’

จากนั้น นายชัชชาติ ร้องเพลง ‘สวัสดีวันจันทร์’ ของศิลปินฟักกลิ้งฮีโร่ และ ‘Live and Learn’ ผลงาน บอย โกสิยพงษ์ รวมถึงเพลงอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวิ่งครบ 1 รอบ นายชัชชาติและคณะแวะพัก ก่อนวิ่งต่อไป

ในช่วงหนึ่ง ขณะวิ่งในจุดที่ผ่านเส้นทางที่มีการลาดยางมะตอยใหม่ หญิงรายหนึ่งกล่าวว่า ถ้าผู้ว่าฯ ไม่มาก็ไม่มียางมะตอย’

นายชัชชาติกล่าวว่า วันนี้วันเสาร์ พักผ่อนกัน กิจกรรมก็มีเยอะ พร้อมกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า ‘ไม่รู้เวลาจะพอหรือเปล่า’ ? จากนั้น เล่าถึงกำหนดการกิจกรรมของกทม. ในวันนี้ อาทิ

ในเวลา 09.30 น. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง” และร่วมเสวนา สื่อ vs ข่าวปลอม:เยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ , เวลา 14.00 น.นายชัชชาติ เปิดงาน a day BIKE FEST: back on bike และร่วมเสวนาการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางเลือกในกทม. ที่เวทีชั้น 1 โซน Munx2 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ เขตประเวศ จากนั้น ร่วมกิจกรรมรับมอบต้นกล้าและปลูกต้นไม้ในงาน AIS do Growth do Green ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นกับกทม. ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร