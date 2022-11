กทม. เปิดฉากหนุนเสมอภาค จัดเทศกาลกีฬาเยาวชน UTS World Youth Festival 2022

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เขตวัฒนา นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงาน United Through Sports (UTS) World Youth Festival 2022 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี

สำหรับพิธีเปิดงานวานนี้ มีบุคคลสำคัญ อาทิ เจ้าหญิง HRH Princess Dilayl bint Nahar Al Saud จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เจ้าชาย HRH Tengku Amir Shah จากมาเลเซีย นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬา) และ น.ส.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมงาน

ภายในพิธีเปิดงานมีการแสดงประยุกต์กีฬาประเทศต่างๆ เช่น มวยไทย คาราเต้ ลีลาศ ฯลฯ ข้อความจากประธานคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Olympic Committee – IOC) ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (International Paralympic Committee) และประธาน Special Olympics International พร้อมข้อความจากเมืองที่จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์

ทั้งนี้ งาน UTS World Youth Festival 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 19 พ.ย. 65 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความครอบคลุม (inclusion) ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ และการสร้างสันติภาพให้กับเยาวชน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 400 คน จากทั่วทุกมุมโลก และเข้าร่วมทางออนไลน์ประมาณ 1,500 คน โดยกิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬา การประชุมเสวนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญของโลกในปัจจุบัน นอกจากนี้ ทุกเย็นหลังจากเสร็จกิจกรรมทางวิชาการ จะมีการจัดเทศกาลกีฬาและสถานที่เล่นกีฬาให้กับเยาวชนภายในมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย ซึ่งการจัดงานอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Olympic Committee – IOC), คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (International Paralympic Committee), Special Olympics International, องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO), the APEC Voices of the Future, the Global Entrepreneurship และ the Diplomatic Council ตลอดจนองค์กรต่างๆ อีกมากมาย