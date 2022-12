‘ทวิดา’ ย้ำ กทม.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เปิดกว้างทุกความร่วมมือ มุ่งสู่เมืองชั้นนำ พร้อมชี้วัดการพัฒนาต่อเนื่อง

‘ทวิดา’ ย้ำ กทม.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เปิดกว้างทุกความร่วมมือ เดินหน้าสู่เมืองชั้นนำด้านความยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผย จะชี้วัดการพัฒนาต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ Sustainable Development in Bangkok ในการประชุม Sustainable urban development in Southeast Asia through the implementation of SDGs

รศ.ดร.ทวิดากล่าวว่า กรุงเทพมหานครสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ร่วมกับภาคีเครือข่าย Forum for Urban Future in Southeast Asia ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นเมืองชั้นนำด้านความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงตอกย้ำเจตนารมณ์ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาการ ชุมชน เอกชน และภาครัฐอย่างรอบด้านตามกรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และ 216 นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รศ.ดร.ทวิดาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ (Localizing SDGs) กับบริบทของกรุงเทพมหานครอย่างสมดุล และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อีกทั้งผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน (Livable city for all) ซึ่งกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันเป้าหมายที่ 11 (ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน) โดยเฉพาะในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย มีความครอบคลุม และมีความปลอดภัยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาหลักของเมืองยังมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) อย่างไร้รอยต่อ กล่าวคือ 7 ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฯ มีรากฐานของการออกแบบยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่างๆ ที่รับเอาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กรุงเทพมหานครในการร่วมเป็นกลไกสำคัญของไทยในการร่วมบรรลุหมุดหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

“กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการสร้างและขยายความร่วมมือในเชิงรุกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่ายนานาชาติ ผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับเมือง อาทิ เมืองพี่เมืองน้อง บันทึกความตกลง รวมทั้งการร่วมมือกับเมืองชั้นนำทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเครือข่ายนานาชาติอย่างกว้างขวางและเปิดกว้างสำหรับทุกความร่วมมือ” รศ.ดร.ทวิดา กล่าว

สำหรับการประชุม German-Southeast Asian Forum of Urban Experts Conferences เป็นโครงการสัมมนาระดับนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ราชเทวี ระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคมนี้ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน (DAAD) และในปีนี้มีหัวข้อการประชุมว่า Sustainable Urban Development in Southeast Asia throughout the Implementation of the SDGs Asia through the implementation of SDCS เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมบรรลุความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการต่างๆ ซึ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวถึงและรวมเอาแนวคิดระดับโลกเข้าไว้ด้วยกัน เป็นนโยบายเมืองแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการขยายบทบาทของประเทศไทยบนเวทีวิชาการระดับสากล เป็นกาสร้างเสริมและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การขยายผลการวิจัยและวิชาการต่างๆ สำคัญต่อไป รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เครือข่ายนักพัฒนาเมือง นักพัฒนาสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการด้านเมือง ที่เป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยโคโลญจน์ ประเทศเยอรมัน และ 10 ประเทศในอาเซียน รวม 30 คน ในการประชุมมีกิจกรรมสำคัญ คือ การนำเสนอโครงการด้านการพัฒนาเมืองตามกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการลงมือปฏิบัติจริง จากงานวิจัย งานวิชาการ และโครงการบริการวิชาการในประเทศไทย เยอรมัน และ 10 ประเทศในอาเซียน รวมถึงการศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ระบบขนส่งมวลชน รฟท. และ รฟม. การบริหารจัดการน้ำและพื้นที่สาธารณะ ที่สวนเบญจกิติ สวนลุมพินี เป็นต้น