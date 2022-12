ชัชชาติ เล่าอีกบทบาท ได้ ‘5 บทเรียนชีวิต’ จากการรักษา ‘แสนดี’ ทำมองโลกเปลี่ยนไป เข้าใจ ‘คนหูหนวก’ กว่าเดิม

ชัชชาติ เล่าอีกบทบาท บำบัด-ให้กำลังใจ เปิด ‘5 บทเรียนชีวิต’ ที่ได้จากการรักษาลูกชาย ทำมองโลกเปลี่ยนไป เข้าใจคนหูหนวกมากขึ้น

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน รัชดาภิเษก เขตดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

โดยมี รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ นายกสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและบุคลากรสมาคมฯ วิทยากร นักแก้ไขการพูด นักแก้ไขการได้ยิน พนักงานวิทยาศาสตร์และผู้สนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม

สำหรับ การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อให้สมาชิกได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ บุคลากรผู้ร่วมวิชาชีพยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปพัฒนางานของตน รวมทั้งติดตามความเป็นไปของวิชาชีพ เพราะศาสตร์และองค์ความรู้ของวิชาชีพนี้ สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยปีนี้จัดประชุมในหัวข้อ “Bring back to Communication Disorders Academic Meeting” มีเนื้อหาการประชุม อาทิ วิชาชีพแบบผสมผสานเชิงระบบ และก้าวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การให้บริการดูแลเด็กหูพิการเชิงระบบ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรในวิชาชีพ

โอกาสนี้ นายชัชชาติ ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “How to achieve parental empowerment of children with communication disorders and their families” โดยได้บอกเล่าและแบ่งปัน 5 บทเรียนชีวิต ที่ได้เรียนรู้จากการดูแลรักษา นายแสนปิติ สิทธิพันธุ์ หรือ แสนดี บุตรชาย ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน ที่ทำให้นายชัชชาติมองโลกเปลี่ยนไป เข้าใจคนหูหนวกมากขึ้น

สำหรับ 5 บทเรียนของนายชัชชาติ ประกอบด้วย 1.เรื่องที่ไม่คาดคิดในชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอ 2.หยุดหวังปาฏิหาริย์ ไม่มีใครแก้ปัญหาของเราได้ นอกจากตัวเราเอง 3.ต้องเข้าใจปัญหาให้ดีที่สุด พยายามหาทางออกที่ดีที่สุด (ด้วยตัวเอง) 4.พยายามให้มากที่สุด อย่ายอมแพ้ 5.หากำลังใจ แรงบันดาลใจ ในการก้าวต่อไป

นายชัชชาติกล่าวว่า ตนว่าเรื่องการสื่อสารสำคัญมาก

“อย่างแสนดี (ลูกชาย) ถ้าเขาสื่อสารไม่ได้ ชีวิตก็จะมีข้อจำกัดเยอะ ผมว่าปัญหาที่ท้าทายอีกอย่างในปัจจุบันในฐานะพ่อแม่ จะมีความซับซ้อนของอาการเยอะขึ้น การวินิจฉัยมีหลากหลายอาการ ตอนที่พาลูกไปรักษาที่ออสเตรเลีย ก็วิเคราะห์ออกมาหลายอย่างจนไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ ซึ่งมีผลกับการบำบัด ผมว่านักบัดเองอาจจะต้องเข้าใจบริบทที่กว้างขึ้นด้วย เพราะคงไม่ได้ทำแค่บำบัดลูก คงต้องเป็นการบำบัดจิตของพ่อแม่ด้วย เพราะทุกคนอาจจะเจอน้องๆ ที่มีปัญหามาเยอะ แต่พ่อแม่เจอคนเดียวซึ่งลูกเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจ เพราะฉะนั้นหน้าที่คงไม่ใช่แค่บำบัดเรื่องการพูด แต่บำบัดเรื่องความรู้สึกและกำลังใจให้ก้าวเดินต่อไป เพราะฉะนั้นทุกคนเป็นส่วนสำคัญ

ต้องบอกว่าอาชีพนี้มีความหมายมากต่อชีวิตคน สามารถเปลี่ยนชีวิตของคน ของเด็กคนหนึ่งได้ ของผู้ใหญ่คนหนึ่งได้ ต้องขอบคุณทุกท่านแทนครอบครัวของเด็กหูหนวกและคนที่มีปัญหาการพูดการได้ยินด้วย” นายชัชชาติ กล่าวเปิดการประชุม