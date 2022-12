เยาวชนกทม. สร้างกระแส เป็น 1 ไม่พึ่งยาเสพติด คว้ารางวัล ‘ทูบี นัมเบอร์วัน’ รอบชิงชนะเลิศเพียบ

เยาวชนกทม. สร้างกระแส เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด คว้ารางวัล ‘ทูบี นัมเบอร์วัน’ รอบชิงชนะเลิศเพียบ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกับ นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นำโดย นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย แพทย์หญิงภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายสมานมิตร แยงไธสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง น.ส.ยุวนุช นงพรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา คณะผู้บริหารเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เดินทางไปร่วมชม ร่วมเชียร์ และร่วมให้กำลังใจ ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคมที่ผ่านมา

สำหรับ การจัดกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในรูปแบบที่เยาวชนชื่นชอบ พัฒนาเยาวชนผ่านกิจกรรมและเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 44 ทีม จากทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ใน 3 รุ่นการแข่งขัน โดยมีทีมจากกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รุ่น Junior “ทีม P.R. POWERDANCE” โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สำนักงานเขตคลองสามวา ได้รับรางวัลชมเชย รุ่น Pre-Teenage “ทีม Double S Junior” ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ และ“ทีมช่อชัยพฤกษ์” ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย รุ่น Teenage “ทีม HARMONIZE” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ“ทีม L.U.C.Y.” ศูนย์เยาวชนบางกะปิ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชมเชย

โอกาสนี้ นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้มอบหมายให้ กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน โดย น.ส.รัชฎาพร บุตรเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนางกชพร พิสิฐนฤมิตร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนหน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมชม ร่วมเชียร์ และส่งกำลังใจให้ทีมตัวแทนกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ยังมีทีมตัวแทนกรุงเทพมหานคร จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ร่วมแสดงออกถึงพลังของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้นกันทางจิตใจ ห่างไกลยาเสพติด อีก 13 ทีม ประกอบด้วย

1. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 2. โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา 3. โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว 4. โรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม 5. โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง 6. โรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ 7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา 8. โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา สำนักงานเขตลาดกระบัง 9. โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี 10. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ 11. โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตบางนา 12. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ 13. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง