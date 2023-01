ที่ปรึกษาฯ ย้ำคำชัชชาติ ฝึกคนใน อย่าใช้คนนอก – ดึงนักผลิตสื่อมือฉมัง ไกด์ทางสร้างคอนเทนต์ กทม.ให้ปัง

ที่ปรึกษาฯ ย้ำคำชัชชาติ พยายามอย่าใช้คนนอก ฝึก ขรก.ให้สานต่องาน ดึง นักผลิตสื่อมือฉมัง มาติดอาวุธสร้างคอนเทนต์ กทม.ให้ปัง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมกล่าวในการมอบนโยบายการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในวันนี้ มี น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์จากสำนัก สำนักงานเขต และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

นายต่อศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติได้ให้นโยบายหลักไว้ว่า เราอย่าพยายามใช้คนนอกให้พยายามใช้บุคลากรภายในองค์กรให้เยอะ

“เพราะสำหรับผู้ว่าฯ และคณะผู้บริหารที่เข้ามาเป็นผู้นำ เมื่อครบวาระก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและมีคณะใหม่เข้ามา ในขณะที่ข้าราชการประจำต้องอยู่นานและทำงานต่อไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้ว่าฯ หรือผู้บริหารเป็นใคร เพราะฉะนั้น ถ้าข้าราชการมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการในเรื่องงานต่างๆ ที่ทำ ก็จะฝากผลงานที่ดีให้กับกรุงเทพมหานครต่อไป” นายต่อศักดิ์กล่าว

นายต่อศักดิ์ ยังได้ย้ำถึงบริบทของการประชาสัมพันธ์ ที่ย่อสั้นๆ ว่า 3C 1A โดย C ตัวแรกคือ Content ซึ่งเป็นสิ่งที่นักประชาสัมพันธ์ กทม.ทำอยู่แล้ว เช่น การถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ และมาเขียนข่าวหรือข้อมูลประกอบ แต่สิ่งนี้ยังเป็นเหมือนการทำรายงาน เมื่อส่งให้สื่อมวลชนต่อก็จะถูกนำไปย่อยในแนวทางของสื่อนั้นๆ ซึ่งอาจไม่ใช่แนวทางของกทม. เพราะฉะนั้น กทม.ต้องทำ C ตัวแรก ให้เป็น C ตัวที่ 2 คือ Communication คือการทำให้ Content นั้นเป็นการสื่อสาร ซึ่งจะนำไปสู่ C ตัวที่ 3 นั่นคือ Channel หรือช่องทางการสื่อสารที่ในปัจจุบันนี้มีทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ที่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok, ซึ่งในแต่ละสื่อมีผู้ใช้และรูปแบบการใช้งานแตกต่าง ในการผลิต Content ขึ้นมา ต้องคำนึงว่าเนื้อหาคืออะไรและจะปรับรูปแบบเนื้อหานั้นอย่างไรให้สื่อสารได้อย่างถูกช่องทางและถูกกลุ่มผู้รับ และลำดับสุดท้าย 1A คือ Analytic คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้หลังจากสารได้ลงไปสู่ Chanel แล้ว ซึ่งไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูล(Data) มาเฉยๆ แต่ต้องนำมาวิเคราะห์ เมื่อได้ผลแล้วจึงนำย้อนกลับไปสู่ Content และ Communication ของเราอีกครั้ง เพื่อค้นหาวิธีการสร้างสื่อและสื่อสารที่ได้ผลดียิ่งขึ้นต่อไป สิ่งนี้จึงเรียกว่าครบวงจรการสื่อสาร และเป็นสิ่งที่นักประชาสัมพันธ์กทม. ต้องทำให้ได้

พร้อมกันนี้ นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมมอบนโยบายการประชาสัมพันธ์แก่นักประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ ของกทม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยเน้นย้ำว่านักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครต้องมีทักษะความสามารถที่หลากหลายในการทำงานแขนงต่างๆ ของการประชาสัมพันธ์ อาทิ การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น อินโฟกราฟฟิก การผลิตคลิปวิดีโอที่มีรูปแบบเหมาะสมกับช่องทางเผยแพร่ที่ การถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อการสื่อสารงานของหน่วยงานที่สังกัดได้อย่างทันสมัย น่าสนใจ เข้าใจง่าย และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ที่สำคัญต้องรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องทั้งด้านข้อมูลและข้อเท็จจริง

สำหรับการประชุมวันนี้ นอกเหนือจากการรับมอบนโยบาย นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร ยังได้ให้แนวทางและแผนการทำงานสำหรับนักประชาสัมพันธ์ กทม. เพื่อกำหนดทิศทางในการทำงานร่วมกัน และการอบรมให้ความรู้การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านอินโฟกราฟฟิก โดยคุณแวน วริทธิ์ธร สุขสบาย นักออกแบบกราฟฟิกมือทองคำผู้อยู่เบื้องหลังสื่อสร้างสรรค์มากมายของผู้ว่าฯ ชัชชาติ และคุณ เดียร์ วีระยุทธ สุขอ้น นักผลิตสื่อมือฉมัง ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. และในด้านเทคนิคการทำคลิปวิดีโอ โดย คุณวิทยา ดอกกลาง หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนาม แอดหมู ผู้อยู่หลังกล้องไลฟ์คอยเป็นตาให้ชาว กทม.ได้ตามติดการทำงานของผู้ว่าฯ ชัชชาติ