อนุทิน รับ การเมืองชี้นำ สธ. จริง แต่นำเพื่อดูแลปชช. “ฟอกไตฟรี-มะเร็งรักษาทุกที” ไม่สนดราม่า ย้ายหมอสุภัทร มั่นใจทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ ไม่ขอก้าวก่าย ให้กำลังใจคนทำงาน ทำถูกต้องแล้ว

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่โรงพยาบาล (รพ.) จ.ระนอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวตอบคำถามผู้สื่อข่าวภายหลังจากมีบางฝ่ายตั้งคำถามว่าการย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ จากผู้อำนวยการ รพ.จะนะ ไป รพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็นผลจากการเมืองชี้นำ ว่า กระทรวงสาธารณสุขไทยมีแต่คนดี คนเก่ง ที่ออกไปแล้ว ก็เหลือไว้แต่ความดีงาม ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ทั้งหลาย เกิดขึ้นเพราะเขาอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดครบถ้วน แต่ก็ขอให้บุคลากรในการะทรวงสาธารณสุข มีความเข้มแข็ง ตั้งใจทำงาน สิ่งที่ท่านทำมานั้น ถูกต้องแน่นอน การทำงานของพวกท่านยอดเยี่ยมมาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกให้เราเป็นแชมป์เปี้ยนโลก ระบุว่า“PLEASE DO YOUR BEST TO MAINTAIN CHAMPIONSHIP IN HEALTHCARE OF THE WORLD” ส่วนการโยกย้าย มีกฎระเบียบอยู่แล้ว ขึ้นกับใคร ใครรับผิดชอบ ตนไม่ไปก้าวก่าย

“แต่ที่มาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขใช้ไม่ได้ ให้การเมืองเข้ามาชี้นำ การเมืองเมืองชี้นำถ้านำไปในสิ่งที่ผิด ก็ไม่มีใครยอมแน่นอน ทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี แต่ที่ผ่านมา เมื่อการเมืองชี้นำให้ไปดูแลคนไข้ ให้ดีที่สุด ให้ไปฟอกไตได้ฟรี ชี้นำให้มีเครื่องฉายรังสี ในระยะๆ ไม่เกิน 2 ชั่วโมงการขับรถ แล้วท่านจะไม่ทำหรือ นี่คือ การเมืองชี้นำ แต่เป็นการแนะนำในสิ่งที่ดีๆ สิ่งที่เป็นประโยชน์ ต้องคนในกระทรวงฯ ถึงรู้ว่าเรากำลังทำอะไร คนข้างนอก อาจจะมีอคติ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรายอดเยี่ยม ระบบสุขภาพของไทยเป็นอันดับต้นๆ ของโลก อันนี้ปฏิเสธไม่ได้แน่นอน” นายอนุทิน กล่าว