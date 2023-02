กทม. ลงนามสร้างเมืองสะอาด ‘ดิน-น้ำ-อากาศ’ เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนในเอเชีย-แปซิฟิก

กทม.ลงนามปฏิญญา 3R สร้างเมืองสะอาด ‘ดิน-น้ำ-อากาศ’ เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนในเอเชีย-แปซิฟิก

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ เป็นผู้แทน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในปฏิญญา 3R อินดอร์ ของนายกเทศมนตรีเอเชีย ว่าด้วยการบรรลุเป้าหมายน้ำสะอาด พื้นดินสะอาด และอากาศสะอาดในเมือง (Indore 3R Declaration of Asian Mayors on Achieving Clean Water, Clean Land and Clean Air in Cities) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในการประชุมระดับสูงด้าน 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 11 (The 11th Regional 3R and Circular Economy Forum in Asia and the Pacific)

โดยศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (United Nations Centre for Regional Development : UNCRD) ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs : UN DESA) กำหนดจัดการประชุมระดับสูงด้าน 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ Sokha Siem Reap Resort & Convention Center จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

สำหรับ ปฏิญญา 3R อินดอร์ของนายกเทศมนตรีเอเชียว่าด้วยการบรรลุเป้าหมายน้ำสะอาด พื้นดินสะอาด และอากาศสะอาดในเมือง เป็นข้อผูกพันของหน่วยงานระดับเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นในทวีปเอเชียที่จะต้องใช้หลักการ 3R การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ พื้นดิน และอากาศ เพื่อสร้างเมืองปลอดภัย เมืองที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เมืองทั่วถึง และเมืองยั่งยืน

ทั้งนี้ ปฏิญญาฯ ได้มีการรับรองครั้งแรกในการประชุมระดับสูงด้าน 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ เมืองอินดอร์ รัฐมัธยประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ปัจจุบันมีผู้แทนเมืองในทวีปเอเชียลงนามในปฏิญญาฯ ฉบับนี้แล้ว จำนวน 50 เมือง