รองผู้ว่าฯ ส่งแรงใจถึง ‘ผู้หญิง’ ลั่น อำนาจที่แท้จริง ‘มีความสุขในสิ่งที่เลือกเอง’

รองผู้ว่าฯกทม. ส่งแรงบันดาลใจถึง ‘ผู้หญิง’ ชี้อำนาจที่แท้จริง คือทำให้ตัวเองมีความสุขในสิ่งที่เลือก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่บริเวณควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้าเอมควอเทียร์ รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ She is me เนื่องในวันสตรีสากล โดยมี คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี กรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย และ คุณธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารมูลนิธิรักษ์ไทย คณะผู้บริหารมูลนิธิเพื่อนหญิง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

รศ.ทวิดากล่าวว่า มูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิเพื่อนหญิง จัดโครงการ She is me ขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างความเท่าเทียมทางเพศและพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เนื่องในวันสตรีสากลวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ ในวันแห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้าของผู้หญิงทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสิทธิสตรี ในการนี้มูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิงในการทำโครงการระดมทุน เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาชีพในพื้นที่ห่างไกล และยุติความรุนแรงต่อเพศหญิงในสังคมไทย รวมถึงได้คัดเลือกผู้หญิงที่มีความสามารถ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมาเป็นตัวอย่างของ She is me ในการขับเคลื่อนสร้างความเชื่อมั่นว่า ผู้หญิงทุกคนสามารถก้าวข้ามผ่านความไม่เท่าเทียมทางเพศได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้

นอกจากนี้ She is me ยังเป็นแคมเปญที่อยู่เคียงข้างผู้หญิงทุกคนให้ผ่านเรื่องราวในชีวิต สนับสนุนผู้หญิงทุกคนให้มีความภูมิใจในตนเองที่ผ่านทุกเรื่องราวมาได้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนค้นหาตัวเองและได้เป็นตัวตนที่ต้องการจะเป็น

“การจัดงานนี้ขึ้นทำให้เรามีโอกาสส่งเสียงให้ผู้หญิงทุกคน รวมถึงการทำงานของทั้ง 2 มูลนิธิหรือของกรุงเทพมหานครเอง ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพศหญิง เรามีเครือข่ายมากมายที่พูดถึงความหลากหลายทางเพศ เป้าหมายร่วมกันคือทำให้ทุกกลุ่มในสังคมได้มีโอกาสที่เท่าเทียม มีโอกาสที่จะได้รัก ได้เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบโดยที่ไม่มีใครบังคับ อำนาจที่แท้จริง คืออำนาจของการทำให้ตัวเองมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองเลือก วันนี้กรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ งานด้านสตรีและเด็ก มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆ ของกรุงเทพมหานครหลายเรื่องซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการประสานความร่วมมือทำงานกับเครือข่ายต่างๆ มากขึ้น” รศ.ทวิดากล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีการจัดบูธกิจกรรมพร้อมทั้งแบรนด์สินค้าหลากหลายประเภททั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย ที่สนับสนุนในการสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังให้กับผู้หญิง อาทิ Workshops ทำผ้าเขียนเทียน ผ้าบาติก พวงกุญแจ Eco-Print Market Fair ผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 ภาค Photobooth และ Horoscope อีกทั้งมีกิจกรรมเสวนา “เวทีเพื่อผู้หญิง she is me” เวทีสร้างแรงบันดาลใจจากผู้หญิงถึงผู้หญิง นำโดย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ คุณแอนนา เสืองามเอี่ยม (Miss Universe Thailand 2022) คุณแอนชิลี สก๊อต-เคมมิส (Miss Universe Thailand 2021) คุณญดา นริลญา (เจ้าของรางวัล Thailand National Film Association 2021 และตัวแทนองค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้าเอมควอเทียร์