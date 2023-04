‘หมอธีระ’ เปิดอาการผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ XXB.1.12.x-เผยล่าสุด สิงคโปร์ก็อยู่ในช่วงขาขึ้น

“หมอธีระ” เผยอาการผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ XXB.1.12.x ระบุล่าสุด สิงคโปร์ก็อยู่ในช่วงขาขึ้น

เมื่อวันที่ 27 เมษายน นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับอาการของ เชื้อโควิดสายพันธุ์ XXB.1.12.x ในอินเดีย โดยมีรายละเอียดว่า “อาการของ XBB.1.16.x ในอินเดีย งานวิจัยล่าสุดจากอินเดีย โดย Karyakarte RP และคณะ เพิ่งเผยแพร่ใน medRxiv เมื่อวานนี้ 26 เมษายน 2566 ศึกษาโดยสำรวจลักษณะอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 Omicron สายพันธุ์ย่อย XBB.1.16.x จำนวน 276 คน พบว่า ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยนี้มีอาการป่วยถึง 92%

โดยอาการที่พบบ่อยได้แก่ ไข้ (67%), ไอ (42%), น้ำมูกไหล (33.7%), ปวดเมื่อยตามตัว (14.5%) และอ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า (14.1%)

ทั้งนี้ 91.7% ของผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อย XBB.1.16.x นั้น เคยได้รับวัคซีนมาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งโดส

กว่าหนึ่งในสี่ (25.7%) ของผู้ติดเชื้อ XBB.1.16.x ต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือมากักตัวที่สถานพยาบาล

ที่สำคัญคือ กว่าหนึ่งในสาม (33.8%) ของกลุ่มที่มานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อสายพันธุ์ XBB.1.16.x นั้น ต้องได้รับออกซิเจน

จาก 276 คน ตายไป 7 คน (อัตราตาย 2.5%) โดยคนที่ตายนั้น ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี หรือมีโรคประจำตัว หรือต้องได้รับออกซิเจน

ข้อมูลล่าสุดนี้ ชี้ให้เห็นว่า Omicron สายพันธุ์ย่อย XBB.1.16.x นั้นมีอาการที่พบบ่อยคล้ายกับสายพันธุ์ก่อนๆ ที่เคยระบาดมา

นอกจากนี้ยังตอกย้ำให้เราเห็นความสำคัญของการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ให้ติดซ้ำ

เพราะติดแต่ละครั้ง ป่วยได้ รุนแรงได้ ตายได้ และเสี่ยงต่อ Long COVID อีกด้วย

อ้างอิง

Chasing SARS-CoV-2 XBB.1.16 Recombinant Lineage in India and the Clinical Profile of XBB.1.16 cases in Maharashtra, India. medRxiv. 26 April 2023.

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้น นพ.ธีระ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ล่าสุด “สถานการณ์ในสิงคโปร์ ขาขึ้นเช่นกัน

การป้องกันตัวมีความสำคัญมาก”