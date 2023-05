“หมอธีระ” แนะระวัง หลังพบสายพันธุ์  XBB.1.16 สามารถแพร่เชื้อได้สูงกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้าถึง 1.46 เท่า

“หมอธีระ” แนะระวัง หลังพบโควิดสายพันธุ์ XBB.1.16 สามารถแพร่เชื้อได้สูงกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้าถึง 1.46 เท่า

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเพซบุ๊ก เกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ XBB.1.16 โดยมีรายละเอียดว่า “สรุปครบจบในที่เดียว XBB.1.16”

Advertisment

ผลการศึกษาเกี่ยวกับ Omicron สายพันธุ์ย่อย XBB.1.16 โดยทีมงานจาก Sato Lab ประเทศญี่ปุ่น เผยแพร่ในวารสารการแพทย์โรคติดเชื้อ The Lancet Infectious Diseases เมื่อวานนี้ 3 พฤษภาคม 2566

1.สมรรถนะในการแพร่เชื้อ โดยวัดค่า Effective Reproductive Number (Re) เปรียบเทียบในประเทศต่างๆ พบว่า XBB.1.16 มีสมรรถนะในการแพร่เชื้อสูงกว่าสายพันธุ์ที่ระบาดมาก่อนหน้า โดยเหนือกว่า XBB.1 ราว 1.22-1.46 เท่า และเหนือกว่า XBB.1.5 ราว 1.13-1.31 เท่า (ภาพที่ 1)

Advertisement

2.XBB.1.16 ดื้อต่อภูมิคุ้มกันในกรณีที่เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน พอๆ กับ XBB.1 และ XBB.1.5 (ภาพที่ 2)

Advertisement

3.XBB.1.16 ดื้อต่อยาแอนติบอดี้/ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่ใช้ในการรักษา เช่นเดียวกับกับ XBB.1 และ XBB.1.5 (ภาพที่ 3)

ข้อมูลต่างๆ ข้างต้นจึงอธิบายปรากฏการณ์ที่ไทยเรากำลังเผชิญกับจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่จำนวนมาก

สะท้อนให้เห็นความจำเป็นที่เราต้องใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ ไม่ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด

การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง มีความสำคัญมาก…

อ้างอิง

Virological characteristics of the SARS-CoV-2 omicron XBB.1.16 variant. The Lancet Infectious Diseases. 3 May 2023.