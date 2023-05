‘วีระศักดิ์’ ขึ้นเวทีนานาชาติ ศก.หมุนเวียน กลไกสร้างความยั่งยืนแก่โลกของทรัพยากร

วีระศักดิ์ ขึ้นเวทีนานาชาติ ศก.หมุนเวียน กลไกสำคัญสร้างความยั่งยืนแก่โลกของทรัพยากร

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เป็นวิทยากรขึ้นอภิปรายในเวทีเสวนานานาชาติ เรื่อง Circular Economy : The Perpetual Motion Machine in the World of Resource (เศรษฐกิจหมุนเวียน…กลไกสำคัญสร้างความยั่งยืนแก่โลกของทรัพยากร) โดยวิทยากรอภิปรายร่วม ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงในด้านเดียวกันจากชาติต่างๆ เช่น รัฐมนตรีกระทรวงที่อยู่อาศัยและชุมชน ของประเทศเบลารุส รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศรัสเซีย ผู้ว่าการภูมิภาค Nizhny Novgorod และหัวหน้าคณะทำงานด้านนิเวศวิทยา รัสเซีย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มาเลเซีย สมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซีย ประธานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติรัสเซีย อธิบดีกรมกฎหมายปกครองด้านสิ่งแวดล้อม รัสเซีย ประธานบริษัท EcoLine Group (ธุรกิจด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่เกิดวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม) เป็นต้น

นายวีระศักดิ์กล่าวอภิปรายถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของไทยที่ได้ทำโครงการ Upcycling the Ocean ด้วยการที่ภาคธุรกิจร่วมกับประชาสังคม นำขยะขวดพลาสติกจากทะเลมาหลอมเพื่อเปลี่ยนเป็นเส้นใยสิ่งทอ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า ชาวชุมชนประมงนำเศษขยะแหอวนไนล่อนมาแปลงเป็นถุงตะกร้าน้ำหนักเบาแต่เหนียวแข็งแรง การนำวัฒนธรรมปิ่นโตของคนยุคก่อนมาใช้ทดแทนการใช้ถุงแกงพลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทำให้ผู้เข้าร่วมงานเสวนามีความตื่นเต้นประทับใจอย่างมากว่า ประเทศไทยมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถช่วยให้ภาคธุรกิจ ภาคชุมชน ภาคครอบครัว สามารถมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ ในขณะเดียวกัน นายวีระศักดิ์เห็นพ้องว่าประเทศไทยควรพัฒนาหลักกฎหมายขยายความรับผิดชอบให้ถึงผู้ผลิตสินค้า หรือ Extended Producer Responsibility (EPR) ด้วย