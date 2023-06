“หมอธีระ” เผย อียูออกแถลงการณ์ ใช้วัคซีนโควิดในอนาคต ต้องสอดคล้องกับสายพันธุ์ที่ระบาด

‘หมอธีระ’ เผยอียูออกแถลงการณ์ ใช้วัคซีนโควิดในอนาคตต้องสอดคล้องกับสายพันธุ์ที่ระบาด แต่ยังให้กลุ่มเสี่ยงต้องฉีดก่อน พร้อมระบุรายละเอียดวิธี-ความถี่การฉีดให้ชัดเจน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่อง “แถลงการณ์จากสหภาพยุโรปเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19” โดยมีรายละเอียดว่า ทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการควบคุมโรค (European Center for Disease Prevention and Control: ECDC) และเรื่องนโยบายเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาและป้องกันโรค (European Medicines Agency: EMA) ได้เผยแพร่แถลงการณ์เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 เมื่อ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา สาระสำคัญนั้นสอดคล้องกับแถลงการณ์ขององค์การอนามัยโลกที่ออกมาก่อนหน้านี้

โดยระบุว่า วัคซีนที่จะใช้ในอนาคตจะปรับให้สอดคล้องกับสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ โดยแนะนำให้ปรับเป็นวัคซีนที่จำเพาะต่อสายพันธุ์ XBB (Monovalent vaccine) แม้วัคซีนรุ่นเดิมๆ ที่ใช้กันอยู่นั้นจะยังช่วยลดเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ แต่ข้อมูลวิชาการปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นนั้นจะลดลงไปเมื่อเวลาผ่านไป และลดลงไปเมื่อไวรัสมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ไปจากเดิม

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนในอนาคตนั้น กลุ่มที่จำเป็นต้องฉีดเป็นอันดับต้นๆ คือกลุ่มเสี่ยง เช่น สูงอายุ มีโรคประจำตัว ตลอดจนผู้ที่มีอาชีพเสี่ยง อาทิ บุคลากรทางการแพทย์

นอกจากนี้ ทาง EMA กำหนดให้ผู้ผลิตวัคซีนที่จะจำหน่ายในอนาคตนั้น ต้องระบุรายละเอียดวิธีการฉีด ความถี่ในการฉีด ให้มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยรายละเอียดที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลของวัคซีนชนิดนั้นๆ

