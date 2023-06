“หมอธีระ” เตือนผู้ปกครอง ระวังลูกหลานติดเชื้อโควิด-ร่วมไข้เลือดออก แนะจับอาการเด่นก่อนพาพบแพทย์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เรื่อง “การติดเชื้อโรคโควิด-19 และไข้เลือดออก” โดยมีรายละเอียดว่า “ผลการศึกษาจากทีมวิจัยประเทศฟิลิปปินส์ เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อในเด็ก The Pediatric Infectious Disease Journal เมื่อ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ทบทวนลักษณะอาการและผลลัพธ์จากการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 0-18 ปี ตั้งแต่มีนาคม 2020 ถึงมิถุนายน 2022 จากผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 3,314 คน มีคนที่ติดเชื้อไข้เลือดออกร่วมด้วย 145 คน (4.34%)

ทีมวิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะอาการและผลลัพธ์ทางคลินิกในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดร่วมกับไข้เลือดออก กับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดเพียงอย่างเดียว จำนวนกลุ่มละ 120 คน โดยควบคุมปัจจัยต่างๆ ให้มีความเหมือนกันทั้งเพศ ช่วงอายุ และช่วงเวลาของการติดเชื้อ

พบว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อร่วมทั้งสองชนิดนั้นส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการเด่นของไข้เลือดออก เช่น ไข้ ปวดท้อง อาเจียน ฯลฯ โดยมีอาการโควิดในระดับน้อยถึงปานกลาง

ทั้งนี้ ในกลุ่มที่ติดเชื้อร่วมทั้งสองชนิดมีอัตราการเสียชีวิต 6.7% ส่วนกลุ่มที่ติดเชื้ออย่างเดียวนั้นอยู่ที่ 5% ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกัน ติดเชื้อร่วมจะสูงกว่าติดอย่างเดียวเล็กน้อย แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

…ผลการศึกษาจากฟิลิปปินส์นั้น ช่วยให้เราได้รู้ว่า ในฤดูกาลที่มีไข้เลือดออกระบาดนั้น คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง ได้เฝ้าระวังลูกหลาน โดยสังเกตอาการเด่นของไข้เลือดออก เช่น ไข้สูง ปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ฯลฯ และนำพาเด็กๆ ไปตรวจรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

เหนืออื่นใด ควรดูแลสภาพแวดล้อมในบ้าน รอบบ้าน และที่โรงเรียน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วย

อ้างอิง SARS-CoV-2 and Dengue Coinfection in Filipino Children: Epidemiology Profile, Clinical Presentation and Outcomes. The Pediatric Infectious Disease Journal. 14 June 2023.”