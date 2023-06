สส.ขยายผลต้นแบบจัดการขยะต้นทาง ผลักดันสังคมปลอดขยะยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดกิจกรรมขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2566 เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ ให้เกิดความยั่งยืนและครบวงจร Zero Waste Society รวมถึงขยายผลพื้นที่เรียนรู้ในด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง การลด การคัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ กับภาคีเครือข่ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 40 พื้นที่ ร่วมผนึกกำลังในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นสังคมปลอดขยะอย่างยั่งยืน

นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีสส. กล่าวว่า ปี 2565 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 25.70 ล้านตัน หรือ 70,411 ตัน/วัน กระจายตัวตามภูมิภาคต่าง ๆ มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย เฉลี่ยเท่ากับ 1.07 กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (24.98 ล้านตัน) ร้อยละ 3 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563 -2564 ประเทศไทยอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ซึ่งมีการจำกัดกิจกรรมของประชาชน รวมถึงการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง ส่งผลให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติมากขึ้น ประชาชนบางส่วนยังคงพฤติกรรมการซื้อ สินค้าและอาหารผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง คงมีปริมาณสูง รวมทั้ง จำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 400,000 คน เป็น 11 ล้านคน ในปี 2565 ทำให้ภาพรวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีปริมาณเพิ่มขึ้น

“สส. ได้นำแนวคิด Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้หลัก 3Rs มาเผยแพร่ให้แก่ชุมชนและโรงเรียน ผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) และ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อเป็นการขยายผลแหล่งเรียนรู้สู่พื้นที่ใหม่และสร้างความยั่งยืนในการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและสถานศึกษา จำนวน 40 แห่ง เพื่อเปลี่ยนมุมมองของขยะ ให้กลายเป็นสิ่งของที่มีคุณค่า โดยการลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง มีบุคลากรประจำเครือข่ายการจัดการขยะชุมชนและโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน จำนวน 22 แห่ง คณะครู จำนวน 18 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

จะได้รับการฝึกปฏิบัติพัฒนาศักยภาพบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ Zero Waste มุ่งสู่พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มีการ ระดมความคิดเห็น รวมไปถึงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบนิเวศป่าชายเลน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับคาร์บอนฯ ณ วนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานพื้นที่แหล่งเรียนรู้ให้ก้าวหน้า สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” นายวรพล กล่าว