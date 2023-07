ศานนท์ ย้ำฟังเสียงเยาวชน ชูสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ฟาสต์แทรคทุกไอเดีย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีปิดกิจกรรม และมอบรางวัล งาน BMA X FREC Hackathon : Scale Our Impact ณ ห้องกุมาริกา ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เขตดุสิต

นายศานนท์ กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่สนใจงานชุมชน งานเมือง ซึ่งจริง ๆ เรื่องนี้ก็เป็นโจทย์ที่สนุกเพราะว่าหลาย ๆเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัว และพวกเราก็เอามาทำเป็นโปรเจกต์ ซึ่งถ้าอนาคตสามารถเกิดขึ้นได้ก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเมืองนี้เปลี่ยนแปลงได้

“สิ่งที่ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ พูดเสมอคือ การเปลี่ยนแปลงเมืองภายในช่วงเวลาไม่กี่ปีนั้นเปลี่ยนยาก แต่สิ่งที่ทำได้เลยคือทำให้คนมีส่วนร่วม ทำให้คนรู้สึกมีหวังกับเมืองนี้ การที่จะทำให้คนรู้สึกมีหวังคือให้เขาสามารถช่วยกันเปลี่ยนแปลงเมืองได้ เหมือนที่วันนี้เราเห็นปัญหาบางอย่างแล้วเราลุกขึ้นมาร่วมคิดว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้น นั่นหมายความว่าพวกเรายังมีหวัง ในการประกาศผลการประกวดโครงการในวันนี้ สำหรับคนที่ไม่ได้รางวัล กรุงเทพมหานครมีนโยบายหนึ่ง คือสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นฟาสต์แทรคสำหรับทุกไอเดียสำหรับใครก็ตามที่อยากเข้ามามีส่วนส่วนร่วมนโยบาย และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ขอให้ทุกคนมาร่วมกันขับเคลื่อนงานเมืองต่อไปเพื่อกรุงเทพมหานคร” นายศานนท์กล่าว

สืบเนื่องจาก ศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban Studies Lab) และศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Frec Bangkok) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันเสนอข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้เชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมประชันไอเดียเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในกิจกรรม BMA x FREC Hackathon : Scale Our Impact โดยสามารถเลือกประเด็นที่สนใจจาก 5 ปัญหาหลักในกรุงเทพฯประกอบด้วย

1. ด้านระบบการสัญจรและการขนส่งมวลชน (Mobility and Transportation)

2. ด้านที่อยู่อาศัยและการวางผังเมือง (Housing and Urban Planning)

3. ด้านการศึกษาและการพัฒนาทักษะ (Education and Skill Development)

4. ด้านสุขภาพและสุขภาวะ (Health and Wellbeing)

5. ด้านความหยืดหยุ่นทางสิ่งแวดล้อมในเมือง (Environmental Resilience)

โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญาตรี – ปริญญาโท หรือผู้สำเร็จการศึกษาอายุไม่เกิน 28 ปี สมัครแบบทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร จากผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย พร้อมพิจารณาตัดสินผู้ชนะเลิศโดยกรรการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ทีม OTEC (One Town Enterprise Consulting) จากโปรเจกต์ กุฎีจีน “ชุมชนต้นแบบสีเขียว ที่ยั่งยืน” โดยได้รับรางวัล 25,000 บาท และงบประมาณเพื่อทดลองดำเนินโครงการ 250,000 บาท โดยสามารถชมวิดีโอการนำเสนอโปรเจกต์ของทั้ง 10 ทีม ย้อนหลังได้ที่ Facebook : Urban Studies Lab

งานในวันนี้มี นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผศ.คมกริช ธนะเพทย์ กรรมการและอุปนายกฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย คุณ Jane Hollowy of IMG & China Ford Fund อาจารย์พิณ อุดมเจริญชัยกิจ เลขาธิการศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทีม Urban Studies Lab และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในงาน