ชัชชาติ ยัน ‘คนพิการเก่งๆ เยอะ’ ไม่ใช่แค่ให้เบี้ย ต้องสร้างอาชีพ จ่อเปิด One Stop Service เอื้อเข้าถึงสิทธิ

ชัชชาติ ยัน ‘คนพิการเก่งๆ มีเยอะ’ ไม่ใช่แค่ให้เบี้ย แต่ต้องสร้างอาชีพระยะยาว – เตรียมเปิดตัวจุด One Stop Service เอื้อเข้าถึงสิทธิ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมแถลงข่าวงาน “มหกรรมส่งเสริมสิทธิสวัสดิการแก่คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ซึ่ง กทม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการ

โดยมี น.ส.อังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัด พม. นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัด กทม. ผู้บริหาร กทม. ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ภาคีเครือข่าย เช่น ทรู คอร์ปอเรชัน บริษัท ซีพี แรม จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

นายชัชชาติกล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึง ให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งต้องมีการพัฒนากระบวนการทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ กทม.จึงกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษา การจ้างงาน การสร้างอาชีพ การจัดบริการด้านสาธารณสุข การขึ้นทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และสวัสดิการอื่นๆ

รวมถึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการของกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้ กทม.ได้สร้าง Community ของคนพิการผ่านระบบ Line Official Account ชื่อ “กรุงเทพฯ เพื่อทุกคน (Bangkok For All)” เพื่อให้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง กทม.กับคนพิการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายชัชชาติกล่าวว่า การจัดงานมหกรรมคนพิการฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นการมุ่งเน้นความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน การสร้างกระบวนการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรคนพิการ และเครือข่าย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการในกรุงเทพฯ พร้อมได้นำระบบ One Stop Service นำร่องเปิดบริการเป็นครั้งแรกภายในงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการ สามารถเข้ามาลงทะเบียน / คัดกรอง / ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการ / ตรวจประเมิน / ออกใบรับรองความพิการ / ออกบัตรประจำตัวคนพิการ และยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

“สวัสดิการของคนพิการ เป็นเรื่องสำคัญที่ภาครัฐจะละเลยไม่ได้เลย เพราะว่าทุกคนก็เป็นพลเมืองของเมืองนี้ และเราก็มีหน้าที่ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่เขาดูแลให้เขาได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ คนพิการเก่งๆ มีเยอะ หากเราสามารถให้โอกาสเขาในการฝึกอาชีพ ในการสร้างอาชีพ เขาก็จะอยู่ได้ในระยะยาว การช่วยเหลือผู้พิการไม่ใช่แค่ให้เบี้ยคนพิการ แต่หมายถึง การสร้างอาชีพ สร้างความรู้ในระยะยาว นั่นคือสิ่งที่จะอยู่ได้ต่อเนื่องมากกว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการรวบรวมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้คนพิการและครอบครัวได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างเต็มที่ และคงไม่ได้หยุดแค่วันเดียว ทุกวันก็เป็นวันที่จะต้องดูแลคนพิการให้เข้าถึงสิทธิอย่างครบถ้วน” นายชัชชาติกล่าว

ด้าน น.ส.อังคณากล่าวว่า ที่ผ่านมาในการออกบัตรคนพิการแต่ละครั้ง คนพิการต้องประสบความลำบากในการเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงสวัสดิการซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวง พม. จึงมีแนวคิดในการเปิดบริการรูปแบบ One Stop Service ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกกับคนพิการ โดยรวบรวมระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกบัตรและสวัสดิการต่างๆ มาไว้ที่จุดเดียว เพื่อช่วยให้คนพิการสามารถดำเนินขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเป็นจังหวัดแรกที่กระทรวงฯ นำร่องเปิดบริการรูปแบบดังกล่าว หลังจากนี้ กระทรวง พม. จะเดินสายนำรูปแบบบริการ One Stop Service ไปให้บริการคนพิการในต่างจังหวัดทั่วประเทศต่อไป

ขณะที่ นายศุภชีพกล่าวว่า งานมหกรรมส่งเสริมสิทธิสวัสดิการแก่คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นงานที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของคนพิการโดยเฉพาะ ที่ผ่านมาคนพิการจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ เนื่องจากติดขัดในการเดินทางไปยังหน่วยงานต่างๆ หากมีบริการรูปแบบ One Stop Service ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสมาคมฯ ยินดีที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวน และประสานงานกับเครือข่ายฯ คนพิการ ในทุกเขตของกรุงเทพฯ เข้าร่วมงานดังกล่าวให้มากที่สุด

นายชูศักดิ์กล่าวว่า งานมหกรรมส่งเสริมสิทธิสวัสดิการแก่คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่เพียงเปิดบริการให้คนพิการสามารถลงทะเบียน Line Official Account ชื่อ “กรุงเทพฯ เพื่อทุกคน (Bangkok For All)” และระบบ One Stop Service แต่คนพิการที่เข้าร่วมงานยังจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกมากมายจากกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ การเสวนาเชิงวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแสดงศักยภาพของคนพิการประเภทต่างๆ บูธจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จัดทำและจำหน่ายโดยคนพิการ

“และหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือการออกบูธนิทรรศการบริการและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อคนพิการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน กว่า 40 บูธ อาทิ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นำเสนอนวัตกรรมเพื่อบุคคลออทิสติก เช่น แอปพลิเคชั่น true autistic ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติก ระบบสำรวจและคัดกรองเบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือ STS (Screening Tool for Person with Special Need) รวมถึงสาธิตศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว (Learning Center) ซึ่งจะนำร่องใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ” นายชูศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ “มหกรรมส่งเสริมสิทธิสวัสดิการแก่คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 ส.ค. 66 ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) หมายเลขโทรศัพท์ 06-1391-2783 หรือ Facebook: สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)