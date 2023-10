เลิกงานพุ่ง ‘กรุงเทพกลางแปลง’ เดินหม่ำ-ฟังเพลงย้อนยุค รอดู ‘เกมล้มโต๊ะ’ สบตาผู้กำกับ

เลิกงานพุ่ง ‘กรุงเทพกลางแปลง’ เดินหม่ำ ฟังเพลงย้อนยุค รอดู ‘เกมล้มโต๊ะ’ เจอผู้กำกับ สัมผัสฟีลฟิล์มเก่า

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) กทม. ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และสมาคมหนังกลางแปลงแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาล “กรุงเทพกลางแปลง” ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม-12 พฤศจิกายนนี้

โดยมีโปรแกรมฉายภาพยนตร์ 22 เรื่อง ต่อเนื่อง 6 สัปดาห์ 7 สถานที่ สำหรับวันที่ 20-22 ตุลาคมนี้ จัดขึ้นที่ศูนย์เยาวชนฯ ไทย-ญี่ปุ่น มีรายการพากย์สด ควบไปกับการฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น มีการตั้งจอโปรเจ็กเตอร์ขนาดใหญ่ หน้าอาคารกีฬาเวสน์ 2 พร้อมลำโพง บริเวณใกล้เคียงทั้งสองฝั่ง มีร้านค้าจากชุมชนในเขตดินแดง มาร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารโดยรอบ กว่า 20 ร้าน ขณะที่หน้าประตูทางเข้าศูนย์กีฬา มีโปสเตอร์ชวนร่วมงานติดตั้งที่ประตูทุกฝั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่วางแผงเหล็ก และจุดสแกนอาวุธก่อนเข้างานเพื่อความปลอดภัย

สำหรับร้านค้า มีตั้งแต่ อาหาร ขนมย้อนยุค อาทิ อ้อยควั่น ข้าวเกรียบว่าว ดอกจอก ทองม้วน ไปจนถึงซูชิ ไส้กรอกอีสาน น้ำโซดาเย็นซ่า วุ้นกระทิสด

เวลา 17.30 น. วงวันซ์ด็อกส์ Once Dogs เริ่มแสดงมินิคอนเสิร์ต ท่ามกลางประชาชนที่เข้ามาวิ่ง ออกกำลังกายและพักผ่อนภายในศูนย์ ซี่งต่างแวะเวียนเข้ามาร่วมฟังดนตรีและเลือกซื้ออาหารเครื่องดื่มภายในงานไม่ขาดสาย บางส่วนปูเสื่อนั่งพักผ่อนกระจายตัวรอบสนามหญ้าในช่วงเวลาหลังเลิกงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วงวันซ์ด็อกส์ บรรเลงเพลง Knockin’ On Heaven’s Door ของ guns n roses และอีกหลายบทเพลง ซึ่งเป็นเพลงสากลเก่า ตั้งแต่ยุค 70’s

จากนั้นเวลา 18.50 น. มีมินิคอนเสิร์ตโดย โบ สุรัตนาวี หรือ โบ Triumphs Kingdom

ทั้งนี้ เวลา 18.30 น. จะมีวงพูดคุยเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์ที่จะนำมาฉายในวันนี้ โดย กิตติกร เลียวศิริกุล หรือ เรียว ผู้กำกับภาพยนตร์ และ สุรัตนาวี สุวิพร หรือ โบ นักแสดง เรื่อง Goal Club เกมล้มโต๊ะ เดินทางมาร่วมให้ความเห็น โดยมี อินทิรา เจริญปุระ หรือ ทราย นักแสดง ร่วมสนทนาเจาะลึก ก่อนฉายภาพยนตร์เรื่อง “Goal Club เกมล้มโต๊ะ”

สำหรับภาพยนตร์เรื่อง “Goal Club เกมล้มโต๊ะ” แนวแอ็คชั่น-ดราม่า ได้รับเลือกให้ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 โดยหอภาพยนตร์

สร้างในปี พ.ศ. 2543 และออกฉายครั้งแรกในปีถัดมา 27 เมษายน 2544 โดย /บริษัทสร้าง ฟิล์มบางกอก, ผู้อำนวยการสร้าง อดิเรก วัฏลีลา, กำกับโดย กิตติกร เลียวศิริกุล มีนักแสดงได้แก่ ธีรดนัย สุวรรณหอม, บริวัตร อยู่โต, สุรัตนาวี สุวิพร, วงศ์วรุตม์ ตันตระกูล, เคนทร์สมุทร ฮัมเมอร์ลิงค์, ปริญญา งามวงศ์วาน, กติกา ธีรกิจ, โกวิท วัฒนกุล, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ ซึ่งความพิเศษคือ เป็นฟิล์มต้นฉบับ ขนาด 35 มม. / พร้อมสี-เสียง ความยาว 98 นาที นำมาฉายซ้ำในวันนี้

ส่วนโปรแกรมวันที่ 21 ตุลาคม พบกับการแสดงจาก The Star มูลนิธิ Five for All ร่วมพูดคุยกับ ทีมพากย์ มาสเตอร์ สตูดิโอ พร้อมฉายภาพยนตร์สั้น จาก หอภาพยนตร์ Thai Film Archive เรื่อง “นักเตะเสี้ยวลิ้มยี่” พากย์สดโดย ทีมพากย์ มาสเตอร์ สตูดิโอ

ส่วนวันที่ 22 ตุลาคม มีการแสดงจาก The Clown Bravo และมินิคอนเสิร์ตจาก ฉลามผู้สร้างสรรค์ พร้อมฉายภาพยนตร์สั้นจากหอภาพยนตร์ เรื่อง “กังฟูแพนด้า (ภาค 1) ตอน จอมยุทธ์พลิกล็อค ช็อคยุทธภพ” (ระบบ 3 มิติ)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศกาลกรุงเทพกลางแปลง เป็นหนึ่งในนโยบาย 12 เดือน 12 เทศกาล โดยล่าสุด กทม. ภายใต้การนำของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ได้เพิ่มเรื่อง ศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือ BFMCC (Bangkok Film Making Coordinator Center) เป็นศูนย์ One Stop Service ในการขอถ่ายทำเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย