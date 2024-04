ยิ่งค่ำยิ่งคึก! นทท.แดนซ์สนั่นแน่นสีลม ฉีดน้ำฉ่ำ-อวดลีลาแซ่บ คุมเข้มจุดสาดน้ำกลางเมือง

ยิ่งค่ำยิ่งคึก! นทท.แดนซ์สนั่นแน่นสีลม ฉีดน้ำฉ่ำ-อวดลีลาแซ่บ กทม.คุมเข้มจุดสาดน้ำเส้นไฮไลต์กลางเมือง

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยในปีนี้ถือเป็นปีสำคัญ เนื่องจากประเพณี ‘สงกรานต์ไทย’ ได้รับการประกาศรับรองเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดงานอย่างเต็มรูปแบบมากถึง 118 จุด โดยแบ่งเป็นโซน “สงกรานต์สายวัฒนธรรม” (เปียกน้อย) ซึ่งจะเป็นการจัดงานสงกรานต์ตามประเพณี เน้นเรื่องของความเป็นสิริมงคล และ “สงกรานต์สายสนุก” (เปียกมาก) ซึ่งจะเป็นการจัดงานแบบเน้นความสนุกสนานและกิจกรรมบันเทิงต่างๆ

วันที่ 14 เมษายน ที่งานสงกรานต์ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ผู้ประกอบธุรกิจย่านสีลม ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก และกระทรวงวัฒนธรรม จัดงานสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2567 ตั้งเเต่เวลา 15.00-20.00 น. ซึ่งวันนี้เป็นการจัดงานวันสุดท้ายของหน่วยงานดังกล่าวแล้วนั้น

Advertisement

เมื่อเวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศหนึ่งในจุดเล่นน้ำไฮไลต์สายเปียกมาก มีการปิดถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง จนถึงแยกนรารมย์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำ ฉลองเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางมาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมาก จนแน่นเต็มพื้นที่ทางเข้าบริเวณแยกศาลาแดง โดยผู้ร่วมงานสงกรานต์ที่ถนนสีลม จะต้องผ่านการสแกนวัตถุโลหะก่อนเข้างาน เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของเจ้าหน้าที่

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นักท่องเที่ยวเดินฉีดน้ำด้วยกระบอกปืนฉีดน้ำกันตลอดทั้งเส้นทาง บางจุดมีการตั้งเวทีเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง พร้อมเต้นกันอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางเสียงเชียร์คึกคัก ทั้งเพลงจากศิลปิน K-Pop และศิลปินสากล อาทิ เพลง I AM จากวง IVE, Antifragile จากวง Le Sserafim, Crazy in love โดย Beyonce, Baby One More Time โดย บริตนีย์ สเปียส์ และ Water โดย Tyla เป็นต้น

Advertisement

ทั้งนี้ ทาง กทม.แจ้งว่ามีการปรับแผนการจัดการพื้นที่และดูแลความปลอดภัย โดยมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ข้าวสารและสีลม พร้อมทั้งกวดขันผู้ค้าไม่ให้ทำการค้าลงไปในผิวการจราจร โดยจะผลักดันให้เข้าไปอยู่ในซอยหรือพื้นที่รอบนอก รวมทั้งให้รถตุ๊กตุ๊ก แท็กซี่ขยับไปจอดรอผู้โดยสารให้ห่างออกไป เพื่อเปิดทางเดินเข้าออกให้กว้างและสะดวกยิ่งขึ้น

ที่ถนนข้าวสารเมื่อวานมีการปรับเส้นทางแล้วนำป้ายไปติดแจ้งทางเข้า-ออก ผู้ค้าที่พยายามลงมาในพื้นผิวจราจรทางเทศกิจจึงต้องกวดขันประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทำการค้าบนถนน มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมาเสริมในการจัดระเบียบและดูแลความปลอดภัย

อีกทั้ง บนถนนสีลมเจ้าหน้าที่มีการกั้นแผงเหล็ก ปิดเส้นทางไว้ 1 เลน สำหรับช่องทางเร่งด่วน (Emergency Lane) เพื่อใช้ในสถานการณ์เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการ หรือ โทรสายด่วน 191 (เหตุด่วนเหตุร้าย), 199 (เหตุเพลิงไหม้) และ 1669 (ศูนย์เอราวัณ กทม.) เป็นต้น