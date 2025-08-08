สู้นานนับปี! ซัมซุง เปิดยื่นขอเงินคืน ค่าซ่อมมือถือจอเขียว 11 รุ่น ก่อน 19 ส.ค.นี้
จากกรณี สภาผู้บริโภค ทนายความ พร้อมด้วยผู้เสียหาย เดินหน้ายื่นฟ้องบริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นคดีแบบกลุ่ม (Class Action) กรณีหน้าจอโทรศัพท์มือถือรุ่นซัมซุง กาแล็กซี (Samsung Galaxy) หลายรุ่น พบปัญหาหน้าจอเป็นเส้น เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2567 ที่ผ่าน ซึ่งเป็นการฟ้องร้องคดีนานนับปี
ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้ออกมาจากผ่านเพจ ให้ผู้ใช้โทรศัพย์ซัมซุง 11 รุ่น ที่เคยมีปัญหาหน้าจอเป็นเส้น และได้นำไปซ่อมยื่นขอคืนเงินได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ส.ค.68 นี้เท่านั้น
โดยระบุว่า “ใครจ่ายค่าซ่อม จอซัมซุงขึ้นเส้น 11 รุ่น ยื่นขอคืนเงินด่วน! ยื่นเอกสารได้ถึง 19 ส.ค. 68 เท่านั้น หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถพิจารณาสิทธิขอคืนเงินค่าซ่อมได้
ใครมีสิทธิบ้าง ?
- ใช้งานโทรศัพท์มือถือซัมซุง (Samsung) 11 รุ่น ได้แก่ Note 20 / Note 20 5G / Note 20 Ultra / Note 20 Ultra 5G / S20 Plus / S20 Ultra / S21 FE / S21 Ultra / S22 / S22 Plus / S22 Ultra
- อุปกรณ์มีอาการ เส้นแนวตั้งบนหน้าจอ (หรือเคยมีอาการดังกล่าว ก่อนซ่อม)
- ซ่อมไปแล้ว และชำระค่าซ่อมเอง ก่อน 7 ก.ค. 68
- ยังมี ใบเสร็จค่าซ่อม/ใบสั่งซ่อม เป็นหลักฐาน
เอกสารที่ต้องแนบ
- สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- ภาพถ่ายหน้าจอโทรศัพท์ + หน้าจอ “About phone”
- ใบเสร็จค่าซ่อม หรือ ใบสั่งซ่อมจากศูนย์บริการ
- ภาพหรือข้อมูลหมายเลข Serial Number หรือหมายเลขประจำเครื่อง (IMEI)
- ข้อมูลติดต่อ (ชื่อ – นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล)
ยื่นเอกสาร 2 ช่องทาง ได้แก่
1.ช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์สภาผู้บริโภค ที่ลิงก์ : https://www.tcc.or.th/samsung-greenline/
2.ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) ตามที่อยู่ เลขที่ 110/1 ซอยลาดพร้าว 26 แยก 1-2 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานซัมซุง 11 รุ่น ที่ยังไม่ได้ซ่อมแซม แต่มีปัญหาจอขึ้นเส้น รอติดตามขั้นตอนและสิทธิที่จะประกาศเพิ่มเติมเร็วๆ นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนสภาผู้บริโภค เบอร์ 1502 หรือทาง INBOX เฟซบุ๊กเพจ สภาองค์กรของผู้บริโภค“