คนละครึ่งรอบใหม่ 2568 ใครเข้าเกณฑ์ 11 ล้านคน ได้สิทธิพิเศษ รัฐช่วยจ่าย 60%

คนละครึ่ง 2568 รัฐช่วยจ่าย 60% ให้สิทธิพิเศษ 11 ล้านคนใครบ้าง เผย ประชาชนทั่วไป-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐช่วยจ่าย 50% เงื่อนไขเป็นอย่างไร เตรียมเพิ่มกิมมิค
วันที่ 11 กันยายน นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดที่จะนำโครงการ “คนละครึ่ง” รอบใหม่ โดยใช้รูปแบบ “คนเสียภาษี” ได้สิทธิ 60:40 ส่วน “ประชาชนทั่วไป” ได้สิทธิ 50:50 ว่า
คนละครึ่ง 60:40 สำหรับผู้เสียภาษี
แนวคิดเบื้องต้นของโครงการ “คนละครึ่ง” จะแบ่งเป็นรัฐช่วยจ่าย 60% และจ่ายด้วยตัวเอง 40% หรือ 60:40 ใช้สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้ที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีจำนวนประมาณ 11 ล้านคน โดยรูปแบบนี้จะได้รับสิทธิพิเศษกว่าประชาชนทั่วไป เพราะถือเป็นผู้ที่อยู่ในระบบภาษี
ประชาชนทั่วไป-ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่วนประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ รัฐร่วมจ่าย 50% และจ่ายด้วยตัวเอง 50% หรือ 50:50 โดยคาดว่าหลักเกณฑ์จะคล้ายกับโครงการคนละครึ่งเดิม เพื่อให้ประชาชนคุ้นเคยและเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึง
“หลักเกณฑ์น่าจะคล้ายของเดิมที่สุด 80-90% แล้วก็มาปรับปรุงอะไรให้มันดูน่าสนใจมากขึ้น เพราะฉะนั้นประชาชนคุ้นเคยกับ ‘คนละครึ่ง’ เดิมยังไง ซึ่งหลักน่าจะเหมือนเดิม แล้วก็ปรับบางเรื่องให้มีกิมมิคมากขึ้นเช่น 60:40 แต่อาจจะมีเรื่องใหม่ๆ ซึ่งยังไม่รู้ โดยวันนี้อยู่ระหว่างการออกแบบนโยบายนี้อยู่” ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าว
งบประมาณโครงการคนละครึ่ง 2568
ทั้งนี้ ในด้านงบประมาณ หากเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน ต.ค.68 เป็นต้นไป จะใช้เงิงบประมาณ 2569 จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงิน 25,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ หากโครงการมีขนาดใหญ่ที่ต้องการขยายวงเงินให้ครอบคลุมมากขึ้น อาจต้องพิจารณาดึงงบประมาณจากงบกลางรายการอื่นมาสมทบ
“เดี๋ยวคงต้องหารือกับ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งว่า รัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้เงินในส่วนใดเพิ่มเติมหรือไม่ ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะแม้การใช้งบประมาณมากจะเป็นผลดี
แต่ก็ต้องจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจนว่า เงินที่มีอยู่ควรนำไปใช้ในด้านใดบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องเชิงนโยบายที่ควรถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้งว่า เงินที่มีอยู่นี้ควรแบ่งไปทำอะไร และมีเรื่องใดที่รัฐบาลอยากผลักดันเป็นพิเศษ” นายลวรณ กล่าว