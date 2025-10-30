นิค อสรพิษวิทยา เฉลย Green tree python คนเลี้ยงงูกำลังนิยม คาดอาจหลุด เจอให้รีบแจ้ง 1362

ชีวิตคุณภาพ

นิค อสรพิษวิทยา เผย Green tree python นักเลี้ยงงูกำลังนิยม คาดอาจเป็นงูหลุด เจอให้รีบแจ้ง 1362

กรณี โซเชียลมีการเผยแพร่ภาพ งูยักษ์ ตัวสีเขียวกำลังเลื้อยพันรอบเครือกล้วย ในสถานที่แห่งหนึ่ง โดยมีการตั้งคำถามว่า งูตัวดังกล่าวนี้เป็นงูชนิดใด งูจริง หรือเป็นงูที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเอไอ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายนิรุทธ์ ชมงาม หรือนิค หัวหน้ากลุ่มอสรพิษวิทยา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูและสัตว์เลื้อยคลาน ให้สัมภาษณ์ มติชนออนไลน์ ว่า จากภาพ ยังไม่สามารถแยกได้ว่าจุดไหนที่เป็นภาพที่ถูกทำโดยเอไอ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า งูตัวดังกล่าวนี้คือ Green tree python ซึ่งเป็นงูในกลุ่ม งูเหลือม งูหลาม แต่มีสีเขียวทั้งตัว มักจะพบในอเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซียฝั่งตะวันออก

“รูปที่เห็นงูพันต้นกล้วย ก็มีความเป็นไปได้ว่าเป็นภาพที่เกิดในประเทศอินโดนีเซีย หรือไม่ก็ในประเทศไทย ซึ่งเป็นงูที่หลุดออกมาจากบ้านคนเลี้ยงงู เพราะงูชนิดนี้มีนักเลี้ยงงูนิยมเลี้ยงกันค่อนข้างมาก” นิค อสรพิษวิทยา กล่าว

เมื่อถามว่า พฤติกรรมและนิสัยใจคองูชนิดนี้เป็นอย่างไร มีพิษหรือำม่ นายนิรุทธ์กล่าวว่า พฤติกรรมคล้ายงูเหลือมเกือบทุกอย่าง มีฉก กัด และรัด หากมีการเข้าหาแบบไม่ถูกต้อง หรือทำให้ตกใจ โดย Green tree python นั้น ตัวยาวประมาณ 2-3 เมตร สีเขียวทั้งตัว กลมกลืนไปกับใบไม้สีเขียว คำแนะนำคือ หากพบต้องรีบแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเป็นงูต่างประเทศ เป็นสัตว์ควบคุม

