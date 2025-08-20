หลวงพ่ออลงกต เปิดใจครั้งแรกหลังลาออก ย้ำสาเหตุ ให้ทุกฝ่ายสบายใจ วอนเห็นใจบ้าง

หลวงพ่ออลงกต ย้ำ เหตุผลที่ลาออก เพราะอยากให้ทุกฝ่ายสบายใจ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เปิดเผยถึงกรณีที่ นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบวัด ว่า วันนี้ทราบว่ามีผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาที่วัด เพื่อหาข้อเท็จจริง เพราะตอนนี้มีหลายเรื่องที่ต้องการความเข้าใจและเป็นกลาง ซึ่งตอนนี้หลวงพ่อลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว โดยมีเหตุผลส่วนตัว อยากให้ทุกภาคส่วนมีการขับเคลื่อนเรื่องการตรวจสอบ การดูแลและให้คำแนะนำต่างๆ เพราะวัดเรามีหลายมูลนิธิ เท่าที่ทราบก็จะมีการเริ่มตรวจสอบกันอย่างละเอียดลงพื้นที่กันทุกมูลนิธิ สาเหตุที่ลาออกเพราะอยากให้ทุกคนสบายใจและสะดวกใจที่จะเข้ามาตรวจสอบ
ส่วนการตรวจสอบในหลายประเด็นก็ได้มีการวางกรอบระยะเวลาเอาไว้ “หลวงพ่ออยากให้ทุกคนเข้าใจ และเห็นใจหลวงพ่อบ้าง หลวงพ่อเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยพูดอะไรมาก” หลวงพ่อยินดีที่จะตอบคำถามและพร้อมให้ข้อมูลกับสื่อ แต่ในบางครั้งสื่อก็ทำให้หลวงพ่อลำบากใจ เพราะเราพูดอีกอย่าง สื่อก็ไปเสนออีกอย่าง บางครั้งจึงมองว่า สื่อไม่มีความเป็นธรรม