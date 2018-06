“ไทยแลนด์ ลักชัวรี่ ซิมโพเซียม 2018” แนวโน้มตลาดยุคมิลเลนเนียล

ศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ (LUXELLENCE CENTER) คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ,หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย, และ นิตยสารลอฟฟีเซียล กำหนดจัดงาน THAILAND LUXURY SYMPOSIUM 2018 หัวข้อ The Future of Luxury : แนวโน้มและการปรับตัวของสินค้า Luxury ในยุคมิลเลนเนียล (Key Trends Reshaping The Future of Luxury) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการ ให้สามารถต่อยอดความคิดในการดำเนินธุรกิจ พร้อมโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับผู้บริหารของแบรนด์ชั้นนำของโลก

