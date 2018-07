เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์บุ๊กส่วนตัวแสดงความยินพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมายอมรับว่าแต่งงานใหม่กับ น.ส.อรทัย สรการ ยงใจยุทธ หรืออรทัย สรการ หรือเธียรอุทก บุตรสาวของนายนิพนธ์ สรการ อายุ 53 ปี อดีตนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านสุราษฎร์ธานี และอดีต ส.ว. ว่า”The world has always welcomed lovers, as time goes by. It’s never too late to love. ขอแสดงความยินดีกับลุงจิ๋วที่เคารพรัก ดีใจมากๆที่เห็นลุงจิ๋วมีความสุขครับ