‘ศาลยกคำร้อง’ ยันคำสั่ง ยุติถ่ายทอดบอลโลก ผ่านแอป AIS Play ตามเดิม

ตามที่ ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ได้ยื่นคำร้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อขอคุ้มครองชั่วคราว กรณีบริษัท ซุปเปอร์ บอรดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ เอสบีเอ็น บริษัทในเครือของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้นำสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชั่น AIS Play บนมือถือ โดยไม่เคยได้รับอนุญาตจาก ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป และฟีฟ่า ล่วงหน้า และศาลได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ให้บริษัทในเครือเอไอเอส ยุติการนำสัญญาณการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 2018 ของ ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป เข้าสู่ระบบการเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY หรือแอพพลิเคชั่นอื่นใดของบริษัทในเครือเอไอเอสในทันทีต่อไป แต่เอไอเอสได้ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยอ้างว่า เป็นหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติตามประกาศของ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ประกาศ Must Carry) และล่าสุด วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) ศาลได้พิจารณา ยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

ทั้งนี้ ศาลได้พิจารณาด้วย 2 เหตุผลหลัก ประกอบด้วย 1.ประกาศของ กสทช.เรื่อง Must Have และ Must Carry นั้น ไม่ได้รวมถึงการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์แบบ OTT (การเผยแพร่โทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ต) เนื่องจาก กสทช. ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เมื่อปี พ.ศ.2555 ยังไม่มีการประกอบกิจการ OTT อีกทั้ง ประกาศเรื่อง Must Have และ Must Carry มีผลบังคับใช้แก่การเผยแพร่กิจการทางโทรทัศน์ฯ จึงไม่อาจนำมาใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่กิจการโทรคมนาคม และ 2. ใบอนุญาตของบริษัทในเครือเอไอเอสที่ได้รับจาก กสทช. ครอบคลุมถึงกิจการเผยแพร่โครงข่ายโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงเท่านั้น หากจะดำเนินกิจการส่งสัญญาณ หรือเผยแพร่รายการทาง Mobile network จะต้องมีใบอนุญาตในกิจการเผยแพร่โครงข่ายโทรคมนาคมอีก 1 ใบอนุญาต แยกแตกต่างกัน ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทในเครือเอไอเอส จึงไม่มีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากประกาศของ กสทช. เรื่อง Must Carry ที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ผ่านแอปพลิเคชั่น AIS Play บนมือถือ