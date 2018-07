Imagine!! เปิดใจ ‘สุธี’ อาสากู้ภัยนักปีนผา อะไรดลใจให้ร่วมปฏิบัติการช่วย 13 หมูป่า (คลิป)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม นายสุธี สมมาตร หรือกบ สมาชิกชมรมนักปีนหน้าผาชาวกระบี่ ซึ่งร่วมในการปฏิบัติการกู้ภัยทีมฟุตบอลเยาวชน “หมูป่า อะคาเดมี” ที่ติดอยู่ภายในพื้นที่บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำ-นางนอน และได้กลายมาเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ด้วยการร้องเพลง “Imagine” ของ จอห์น เลนนอน ศิลปินผู้ล่วงลับ ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ “มติชนออนไลน์” ถึงการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ว่า มันเป็นภารกิจที่ยากตามคำของพ่อเมืองว่า “มิชชั่นอิมพอสซิเบิล” มันยากจริงๆ ยากมากๆ เราไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรบ้าง ทั้งหินผา แต่ก็อาศัยประสบการณ์ที่มีเพื่อให้รู้ว่ารูนั้นจะไปต่อได้มั้ย หรือโพรงที่จะทะลุไปหาน้องที่เนินนมสาวได้มั้ย ถ้ำหลวงมีขนาดใหญ่โต ขนาดนอนยังเท่านี้ แล้วถ้ายืนจะขนาดไหน

“ผมขึ้นไปหาโพรง และเจอ 2 โพรง ได้ชาวบ้านในพื้นที่นำไปให้ เราใช้เวลาอยู่ 3 วันในการค้นหา 4 ปล่อง ทุกโพรงเหมือนจะทะลุหากันได้ ผมได้หย่อนตัวลงไปข้างในโพรง เจอความสวยงามของหินผา และการรวมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวกันของมวลชนทีมงาน ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และอุ่นใจกับทีมงานชาวบ้าน หรือของเชียงราย ต้องขอขอบคุณมาก” นายสุธี กล่าว

นายสุธีกล่าวอีกว่า หลังสัปดาห์แรกที่ยังหาเด็กๆ ไม่เจอ ได้คุยกับพี่หลวงในทีม โดยพูดภาษาใต้กันว่า เรานี่ส้มแล้วนะ หมายความว่า อยู่นิ่งเฉยกันไม่ได้แล้ว เมื่อหลายหน่วยงานต่างต้องการผู้เชี่ยวชาญในการปีนไต่หน้าผาเพื่อค้นหาโพรงทางเข้าไปยังถ้ำ เรารู้ว่าเราทำได้ก็รวมตัวกันคุยกัน พี่หลวงก็บอกว่า ไปๆ เราช่วยกัน คืนนั้นก็เติมน้ำมันแล้วขนของออกมาเลย เราคิดว่าน่าจะทำตัวเป็นประโยชน์กับเขาได้ ในฐานะที่เราปีนผา ก็อาสากันมา ผลัดกันขับรถมา 24 ชั่วโมง

นายสุธี กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือถึงภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบได้สำเร็จลุล่วงว่า รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนมนุษย์จากทุกสารทิศที่หลั่งไหลเข้ามาให้ความช่วยเหลือ และได้พบกับความงดงามในน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

“เรารู้สึกว่าเด็กพวกนี้คงต้องมีวาสนาร่วมกันมา และเมื่อภารกิจสำเร็จเราต่างรู้สึกดีใจ มันยอดเยี่ยมมาก ในสถานการณ์นี้ เรารวมใจกันเป็นหนึ่งจากทั่วสารทิศ ทั้งไทย และต่างประเทศ เหมือนกับท่อน the world will be as one ในเพลง imagine ที่ได้ร้องไป คือทั้งโลกรวมเป็นหนึ่ง จะชาติไหนประเทศไหน เราเป็นคนเหมือนกัน แม้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะมีใครมองว่า ทำไมไม่ดูแลเด็ก แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นล่ะ ขอให้ลองพิจารณาเอา” นายสุธี กล่าว