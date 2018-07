‘ซังกยุน-เคนตะ’ จัดเต็มความสนุกงานแฟนมีตติ้ง โชว์สกิลพูดไทย ‘ไม่พูดมากเจ็บคอ’ (คลิป)

เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ตั้งเเต่เริ่มงานดังลั่นสนั่นแจ้งวัฒนะฮอลล์ สำหรับสองหนุ่ม ‘ซังกยุน’ เเละ ‘เคนตะ’ สองหนุ่มหน้าใสอดีตสมาชิกวง JBJ (มาจาก Just be joyful) ที่บินลัดฟ้าจากประเทศเกาหลีใต้มาพบปะๆแฟนๆ ในงาน ‘2018 SANGGAYUN KENTA Fanmeeting in Bangkok’ งานแฟนมีตติ้งคู่กันครั้งแรกของทั้งสองหนุ่ม หลังหมดสัญญาในนาม JBJ เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา (14 ก.ค. 2561) ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ โดย เดอะไลม์ ไทยแลนด์ (The Lime Thailand ) ผู้จัดมากความสามารถที่พาตัวสองหนุ่มมาพบปะแฟนๆ ชาวไทยในครั้งนี้

โดยสองหนุ่มเริ่มต้นโชว์แรกด้วยเพลง ‘My Flower’ ซึ่งเป็นเพลงโปรโมทจากมินิอัลบั้มที่ 2 ‘True Colors’ ต่อด้วยการแนะนำตัวและพูดคุยถึงงานแฟนมีตติ้งในครั้งนี้ ก่อนจะโชว์สกิลพูดภาษาไทยให้แฟนๆ ได้ฟัง โดยที่หนุ่มซังกยุนนั้นพูดว่า ‘ผมหล่อไหมครับ…ไม่พูดมากเจ็บคอ’ ส่วนหนุ่มเคนตะพูด ‘รักผมน้อยๆเเต่รักนานๆ’ ทำเอาแฟนคลับของทั้งสองหนุ่มที่มาร่วมงานใจสั่นไปตามๆ กัน

ทั้งนี้ ‘ซังกยุน’ เเละ ‘เคนตะ’ นั้น เป็นหนึ่งในสมาชิกวง ‘JBJ’ บอยกรุ๊ปโปรเจคพิเศษ ที่เกิดขึ้นหลังเข้าร่วมแข่งขันในรายการเซอร์ไววัลชื่อดัง Produce 101 Season 2 ในปี 2017 โดยมีสมาชิก 6 คนคือ ‘แทฮยอน’ , ‘เคนตะ’, ‘ซังกยุน’ , ‘ยงกุก’ , ‘ฮยอนบิน’ และ ‘ดงฮัน’ ซึ่ง JBJ หมดสัญญาโปรเจคเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ก่อนที่แต่ละคนจะแยกย้ายกลับค่ายเดิมของตนเอง