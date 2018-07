ตามไปดู 2 สำนักวิชาใหม่ สถาบันวิทยสิริเมธี ก้าวสู่สถาบันวิจัยระดับโลก

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าเทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ให้การต้อนรับสื่อมวลชนเยี่ยมชมอาคารสำนักวิชาแห่งใหม่ 2 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล (School of Biomolecular Science and Engineering: BSE) ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (School of Information Science and Technology: IST) ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พร้อมบรรยายแก่สื่อมวลชน เพื่อรับทราบถึงการให้ความสำคัญของ กลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ความคืบหน้า การเรียนการสอน และผลความสำเร็จของสถาบันฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย กลุ่ม ปตท. และมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี กลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญกับ “การศึกษา” ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศ ให้แข็งแกร่งและมีศักยภาพพร้อมแข่งขันในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายให้สถาบันวิทยสิริเมธีเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทัดเทียมสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 50 สถาบันวิจัยระดับโลกภายใน 20 ปี และเป็นสถาบันฯ ที่จะช่วยสร้างบุคคลากรคุณภาพในการสร้างสรรค์งานวิจัยชั้นสูงที่สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ พัฒนาเป็นสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป