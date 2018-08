‘กึ้ง-โฟร์วันวันฯ’ต้อนรับ ‘ทไวซ์’ สู่ไทย แจกความสดใสงานแถลงข่าวก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเย็นนี้!! (คลิป)

ได้เวลาสดชื่นสมหวังหรรษาของเหล่าวันซ์ชาวไทย (ONCE ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับของทไวซ์) ที่กำลังนับวันรอเจอ 9 สาววง “ทไวซ์” (TWICE) เกิร์ลกรุ๊ปงานดีอันดับท็อปแห่งวงการเคป็อป เจ้าของสถิติเลิศๆ ต่อเนื่อง

ทุกซิงเกิล ทุกชาร์ตเพลงฮิต เพราะ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd.) นำทีมโดยบิ๊กบอสคนเก่ง กึ้ง–เฉลิมชัย มหากิจศิริ จับมืออีกครั้งกับค่ายยักษ์ใหญ่แดนกิมจิ เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (JYP Entertainment) นำพาเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตวง “ทไวซ์” มาถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้ว โดยสาวๆ มีกำหนดแจกความสดใสยกกำลัง 9 ในคอนเสิร์ต “ทไวซ์ เซกันด์ ทัวร์ ‘ทไวซ์แลนด์ โซน ทู : แฟนตาซี พาร์ค’ อิน แบงคอก” (TWICE 2ND TOUR ‘TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park’ IN BANGKOK) วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 นี้ เวลา 17:00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

“ทไวซ์” (TWICE) คือ 9 สาวเกิร์ลกรุ๊ปหลากหลายสัญชาติ ที่ประกอบไปด้วย นายอน (Nayeon), จองยอน (Jeongyeon), จีฮโย (Jihyo), ดาฮยอน (Dahyun), แชยอง (Chaeyoung), โมโมะ (Momo), ซานะ (Sana), มินะ (Mina) และ จื่อวี (Tzuyu) โดยพวกเธอเพิ่งคัมแบ็คด้วยกระแสตอบรับสุดร้อนแรงอีกครั้งกับผลงานเพลงล่าสุด ‘Dance The Night Away’ จากอัลบั้มพิเศษชุดที่ 2 ‘TWICE THE 2ND SPECIAL ALBUM : Summer Nights’ ซึ่งสามารถออลคิลชาร์ตเพลงหลัก พุ่งทะยานขึ้นครองแชมป์เพลงฮิตอันดับหนึ่งบนทุกชาร์ตเพลงของเกาหลี อีกทั้งยังได้รับถ้วยรางวัลเพลงฮิตประจำสัปดาห์จากรายการเพลงต่างๆ มากถึง 10 ครั้ง ฟากยอดวิวมิวสิควิดีโอเพลง ‘Dance The Night Away’ บนเว็บไซต์ YouTube ก็มีผู้ชมสูงถึง 4 ล้านวิวภายใน 6 ชั่วโมงแรก แถมยังแรงดีไม่มีตก เพราะปัจจุบันโกยไปมากกว่า 80 ล้านวิวแล้ว แต่สาวๆ วง “ทไวซ์” ก็ไม่ได้หยุดยั้งความสำเร็จไว้เพียงแค่วงการเพลงเกาหลีเท่านั้น เพราะผลงานซิงเกิลภาษาญี่ปุ่นของพวกเธอยังได้รับความสนใจเป็นอย่างดีไม่แพ้กัน จนทำให้ทั้งเก้าจ่อคิวเตรียมเปิดตัว ‘BDZ’ อัลบั้มเต็มชุดแรกที่ประเทศญี่ปุ่นในเร็วๆ นี้ รวมทั้งยังเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่สอง TWICE 2ND TOUR ‘TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park’ ตามกระแสเรียกร้องจากแฟนเพลงทั่วเอเชีย เริ่มต้นจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนจะตามติดมาด้วยตารางทัวร์ในอีกหลายเมืองที่ประเทศญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ประเทศไทย และ อินโดนีเซีย

“ทไวซ์” เคลียร์ตารางงานที่รัดตัว เดินทางมาถึงประเทศไทยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ท่ามกลางการต้อนรับจากวันซ์ไทยแลนด์ทั้งทีมสุวรรณภูมิและทีมหน้าจอ ซึ่งต่างก็ให้การต้อนรับเกิร์ลกรุ๊ปอันดับท็อปสู่เมืองไทยกันอย่างอบอุ่น จากนั้นสาวๆ ทั้งเก้าก็ได้ร่วมงานแถลงข่าว ซึ่งทาง โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ผ่านมา (17 ส.ค.) ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยทั้งเก้าสาว “ทไวซ์” ซึ่งมาพร้อมกับเสน่ห์แสนสดใส ได้แนะนำถึงตัวตน ผลงาน รวมไปถึงความรู้สึกของการลัดฟ้ากลับมาพบกับแฟนคลับชาวไทยด้วยคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเป็นครั้งที่ 2 แล้วไม่ลืมที่จะแย้มถึงความพิเศษและเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมชมคอนเสิร์ต “ทไวซ์ เซกันด์ ทัวร์ ‘ทไวซ์แลนด์ โซน ทู : แฟนตาซี พาร์ค’ อิน แบงคอก” (TWICE 2ND TOUR ‘TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park’ IN BANGKOK) ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้อีกด้วย