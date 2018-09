นักศึกษาที่ถูกแทงที่แท้หลานนายกเทศมนตรีธัญบุรี เผยเรียนเก่ง ไม่เกเร คนไทยในซีแอตเทิลร่วมไว้อาลัย

จากกรณีเว็บไซต์ SIAMTOWNUS รายงานว่า ตำรวจของเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ได้รับแจ้งเหตุจากผู้จัดการอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง เลขที่ 4423 ในเมืองซีแอตเทิล ว่าเกิดเหตุนักศึกษาไทย 2 รายได้ขาดการติดต่อไปกว่า 72 ชั่วโมง

หลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ที่เกิดเหตุภายในห้องพักพบศพหญิง 2 ราย สภาพถูกแทงตามร่างกายอย่างสาหัส โดยคาดว่าเป็นนักศึกษาหญิงไทยที่หายตัวไปดังกล่าว ตามที่เสนอข่าวไปนั้น

สำหรับความคืบหน้า เมื่อวันที่ 5 ก.ย. นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาของน.ส.กรกมล หลีนวรัตน์ หรือ น้องแอ๋ม นักศึกษาป.โท ที่ถูกแทงเสียชีวิตในหอพัก ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า หลานสาวเสียชีวิตคาห้องพักในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยที่หลานสาวไปเรียนต่อปริญญาโทเห็นว่า น้องแอ๋ม ไม่ได้ไปเรียนหนังสือนับ 10 วัน จึงติดต่อกลับมายังหอพัก เพื่อให้ช่วยตรวจสอบ เมื่อเปิดห้องไปดูพบว่า หลานสาวถูกแทงเสียชีวิต พร้อมเพื่อนรูมเมตที่เป็นสาวทอม ซึ่งตำรวจสหรัฐฯยังไม่ยืนยันถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดี ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตเรียนจบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้เกียรตินิยมอันดับสอง ก่อนไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในบอสตัน จนจบปริญญาโทด้านกฎหมาย จากนั้นไปเรียนต่อปริญญาอีกใบที่มหาวิทยาลัยในซีแอตเทิล กระทั่งมาเกิดเหตุสลดและไม่คาดคิดขึ้น

“เมื่อช่วงวันแม่ที่ผ่านมา น้องแอ๋มได้เดินทางกลับบ้านมาพบคุณพ่อและพี่ๆ ก่อนเดินทางกลับไปเรียนต่อเมื่อประมาณ 10 วันก่อน กระทั่งติดต่อไม่ได้ โดยหลานสาวไม่เคยเกเรหรือติดต่อไม่ได้ ทำให้ครอบครัวกังวลใจมาก จนมหาวิทยาลัยแจ้งมาว่าไม่ได้ไปเรียนหนังสือ หอหักจึงเข้าไปตรวจสอบในห้องและพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว โดยตอนนี้คุณพ่อของน้องแอ๋มยังทำใจไม่ได้ ส่วนคุณแม่ได้เสียชีวิตไปแล้ว และกำลังรอตำรวจสหรัฐฯตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน โดยครอบครัวเตรียมประสานงานสถานทูตไทย ประจำประเทศสหรัฐฯ ในช่วยตรวจสอบและช่วยเหลือ”นายกฤษฎา กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอย่างไรก็ตาม ในเพจ ชมรมคนไทยในซีแอตเทิล (รัฐวอชิงตัน) ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยในเฟซบุ๊กของ “Pai Kin Khao” ว่า “ขอร่วมไว้อาลัย แด่ ชีวิตที่จากไป ก่อนวัยอันควร ของน้องแอ๋ม Kornkamon Leenawarat นักศึกษาคนเก่ง อนาคตไกล ขอให้น้องหลับให้สบาย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง แด่ครอบครัวของน้อง มา ณ ที่นี้ ”

“We are deeply saddened by the loss of two Thai women today. My condolences go out to the family of both. May your soul rest in peace”

