อยากกินต้องได้กิน! เมเจอร์ฯแกร็บฟู้ดเปิดบริการส่งป็อปคอน “POP TO GO”

นายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ แกร็บ ประเทศไทย เอาใจคนชอบกิน ป๊อปคอร์นให้อร่อยได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่ไหน ๆ ก็สามารถอร่อยกับ POP TO GO ที่มาพร้อมบริการขนส่งแบบออนดีมานต์จาก GrabFood สะดวก รวดเร็ว จากเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำนวน 30 สาขาในกรุงเทพฯ อาทิ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธินและ รังสิต, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ และ พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ ผ่านแอพพลิเคชั่น GRAB โดยเข้าไปที่เมนูการสั่งอาหาร เลือกรายการอาหาร ง่าย ๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถซื้อ POP TO GO ได้ ราคากระป๋องละ 250 บาท ทุกรสชาติความอร่อย พิเศษ! ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2561 รับโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ POP TO GO 2 กระป๋อง แถมฟรีอีก 1 กระป๋อง ในราคาเพียง 500 บาท พร้อมมอบความอุ่นใจให้กับลูกค้าขที่รักสุขภาพทุกคน ให้มั่นใจได้ว่าป๊อปคอร์นของเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้รับการรับรองมาตรฐานการันตี ความปลอดภัย ไขมันทรานซ์ 0 %