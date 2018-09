ซิตี้แบงก์หนุนนโยบาย5 ขั้นมั่นใจลงทุนของ ก.ล.ต. นำเทคโนโลยี-ผู้เชียวชาญให้บริการลูกค้า

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารสนับสนุนให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงบริการด้านการลงทุนและจัดการทางการเงินที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกของซิตี้สอดคล้องกับนโยบาย Wealth Advice for All ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ที่กำหนดให้ผู้ออกแบบการลงทุนต้องให้แนะนำการลงทุนอย่างครบวงจรและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ขั้นตอนดังกล่าวประกอบไปด้วย การสำรวจและทำความเข้าใจผู้ลงทุน (Explore and Understand) กำหนดโครงสร้างการลงทุน (Portfolio Construction) การลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Implementation) การติดตามและปรับปรุงการลงทุน (Monitoring and Rebalancing) และ การรายงานภาพรวมการลงทุน (Consolidates Reporting) ทั้งนี้ ในการนำเสนอบริการเป็นคู่คิดทางการเงินให้แก่ลูกค้า ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านการลงทุนของซิตี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน (Investment Consultant) และผู้จัดการการเงินส่วนบุคคล(Relationship Manager) ผ่านการอบรมจากหลักสูตรจาก Wharton เท่านั้นจึงจะสามารถให้คำปรึกษาและวางแผนการลงทุนแก่ลูกค้าของซิตี้ได้ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำความเข้าใจความต้องการทางการเงินและเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า คอยติดตามและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน พร้อมรายงานภาพรวมการลงทุนแก่ลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ผลตอบแทนของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน

นายดอน กล่าวว่า ธนาคารนำเอาเทคโนโลยีอัจฉริยะ โทเทิล เวลท์ แอดไวเซอร์ (Total Wealth Advisor) เครื่องมือวางแผนการเงินรูปแบบใหม่มาช่วยกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตให้แก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม อาทิ การศึกษาบุตร วางแผนการเงินหลังเกษียณ หรือออมเงินเพื่อใช้ชีวิตตามความฝัน โดยเครื่องมือสามารถแสดงสถานะพอร์ตการลงทุน และเป้าหมายการลงทุนได้อย่างชัดเจน สามารถวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนและแนวโน้มในการบรรลุเป้าหมายการลงทุนให้แม่นยำ และยังสามารถปรับพอร์ตการลงทุน และบริหารจัดการแต่ละเป้าหมายให้บรรลุได้ ในด้านการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในแต่ละสภาวะตลาดแก่ลูกค้า ผู้ดูแลบัญชีและผู้แนะนำการลงทุน จะใช้ดัชนีชี้วัดการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ (Citigold Diversification Index) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้เพื่อพิจารณาว่าพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าที่มีอยู่มีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือยัง โดยเปรียบเทียบกับโมเดลพอร์ตโฟลิโอของซิตี้ มาทบทวนการกระจายความเสี่ยงในแต่ละสินทรัพย์ และแต่ละภูมิภาคที่ลูกค้าถือครอง ในขณะเดียวกันก็ยังนำเอานวัตกรรมซิตี้ ฟันด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ (Citi Fund Explorer) มาค้นหา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกองทุนผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกองทุนกลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งไปกว่านั้น บริการของธนาคารซิตี้แบงก์ ยังเปิดโอกาสในการลงทุนทั่วโลก โดยนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกล่าสุดจาก Citi Wealth Insights เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งจากตลาดทั่วโลกอีกด้วย

นายดอน กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน ธนาคารซิตี้แบงก์มีบริการด้านการลงทุนที่หลากหลายเพื่อลูกค้าและนักลงทุนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น การแนะนำและเปิดขายสินทรัพย์ที่หลากหลาย อาทิ กองทุนรวม ตราสารหนี้ แผนการลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอ และแผนการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ โดยซิตี้ใช้ Open Architecture Platform คัดสรรกองทุนกว่า 160 กองทุนทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสทางการลงทุนให้แก่ลูกค้า ในการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เน้นประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก