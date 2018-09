เสี่ยเกาะเต่า ไลฟ์ฆ่าตัวตาย ตั้งกระทู้ระบาย บอกคนรัก’ไม่ต้องร้องไห้ ไหว้ขอขมา ไม่อโหสิ’

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. จากกรณี นายพัธรพล เอกปฐมศักดิ์ หรือ หนุ่ม อายุ 48 ปี เป็นเจ้าของบริษัทดำน้ำและร้านอาหารบนเกาะเต่า สวมชุดบิ๊กไบก์ ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ก่อนจะลั่นไกยิงตัวตายคาบ้านหรู ใน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สร้างความสะเทือนใจให้แก่เพื่อนและคนในครอบครัว

ก่อนหน้านั้น นายพัธรพล ได้ตั้งกระทู้ในพันทิป ที่มีทั้งข้อความสั่งเสีย พินัยกรรม และคำสาปแช่ง ระบุว่า

ผมเกิดปี 1971 อายุมากกว่าแฟนร่วม 10 ปี นี่คือความแตกต่างด้านความคิด น้ำผึ้ง ชื่อผู้หญิงคนนั้น รีสอร์ท โฉนดบ้านเก่า คือสถานที่ของครอบครัวนั้น เกาะเต่า คือเกาะแห่งนั้น สถานที่ภายนอกสวยงาม แต่มีความอำมหิตซ่อนอยู่ ถ้าข้อความนี้ถูกแพร่ออกไป นั่นหมายถึงผมไม่มีชีวิตอยู่แล้ว

ผม พัชรพล เอกปฐมศักดิ์ ผู้ที่ได้ทุ่มเทแรงกายและใจ สร้างและพัฒนา บริษัท …Diving Co.,Ltd บาร์ชายหาด The …. Bar ร้านอาหาร ….

“ผู้ชายนอกครอบครัวคนใด ที่มากิน มาใช้เงินที่ได้มาจากสิ่งที่ผมสร้างขึ้น จะพบจุดจบอย่างไม่เป็นธรรมชาติอย่างที่ผมเป็น” “แฟนมีหน้าที่เลี้ยงดูลูก จนเติบโตให้ได้ดี จนมีชีวิตที่สุขสบาย จนลมหายใจสุดท้าย ถึงจะหมดหน้าที่ สมบัติของสะสมที่เป็นชื่อของผม เช่นปืนทั้งสี่กระบอกและอื่นๆ จะตกไปสู่ลูกเท่านั้น ถ้าไม่รับให้ทำลายทิ้ง”

นี่คือคำสั่งและคำสาปสุดท้ายของชายที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและความแค้นเต็มอก ผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้ว ศักดิ์ศรีของผมไม่มีทางที่จะยอมกลับไปให้เหยียบย่ำ ยอมเป็นหางเสือ ดีกว่าเป็นหัวหมา เจ็บอย่างเสือ ตายอย่างเสือ ผมไม่เอ่ยขอความช่วยเหลือใดๆ ทุกอย่างปล่อยไปตามกรรม ถ้าถึงเวลาสำหรับผมแล้ว อีก 5 วันหลังจากนี้ คือวันลาจาก

ผมจะใช้ระยะเวลานี้เพื่ออดอาหาร และระบายของเสียในร่างกายให้หมด และจะลดอุณหภูมิห้องให้ต่ำที่สุดเพื่อรักษาสภาพศพจนกว่ามีคนมาพบ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการพิสูจน์จากทางการ ห้ามมิให้จัดงานศพ หรือเพื่อระลึกถึงใดๆ ให้เผาทำลายศพของข้าพเจ้า แล้วนำส่วนที่เหลือไปทิ้งน้ำ ไม่อนุญาตให้เก็บไว้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม “I came with the wind I gone with the wind”

ถึงน้ำผึ้ง “ไม่ต้องมาร้องไห้ ไม่ต้องมากราบมาไหว้ พี่ไม่อโหสิให้ เราจะทรมานใจอย่างที่พี่เป็นอยู่ในทุกๆวัน เราจะมีหน้าที่ทำในสิ่งที่พี่สั่งไว้ จากนั้นเราถึงจะเป็นอิสระในลมหายใจสุดท้ายของเรา” เอาใบมรณะบัตรไปโอนทุกอย่างให้เป็นชื่อเรา ที่เราอยากได้ อย่างที่เราเคยบอกให้พี่ทำ

นี่คือสิ่งสุดท้ายที่พี่เคยบอกว่าจะทำให้ ถ้าเรื่องวิญญาณ และชีวิตหลังความตายมีจริง “พี่จะอยู่ทุกๆมุมมืด คอยดูเรา” พี่ไม่ต้องการไปเกิดใหม่ พอแล้ว ด้วยความแค้นเต็มอก