‘กอบศักดิ์’ เปิดประชุมสหรัฐ-ไทย โชว์ไทยศูนย์กลางอาเซียน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาเปิดการประชุมร่วมหอการค้าไทยและหอการค้าสหรัฐ “The New Digital Economy: Creating THAILAND – U.S. Commercial Opportunities” ที่มีผู้เข้าฟังประมาณ 300 รายที่โรงแรมดุสิตธานี ว่า ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกย้ายมาอยู่ในเอเชียแล้ว โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ในอาเซียนที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 5-8% ในทุกประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม หากรวมบังกลาเทศเข้าไปด้วย จะทำให้ตลาดในภูมิภาคนี้มีขนาดใหญ่ถึง 800 ล้านคน เอเชียอาคเนย์จึงเป็นตลาดที่ไม่ควรมองข้าม เห็นได้ชัดจากการที่จีนประกาศยุทธศาสตร์ One Belt One Road เพื่อเชื่อมเอเชียสู่โลก

นายกอบศักดิ์กล่าวว่า ขณะที่ประเทศไทยนั้นมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยรัฐบาลไทยกำหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการอีอีซี เพื่อเตรียมการรองรับ New Economy และยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนมีการเจรจาเปิดเขตการค้าเสรีกับหลายประเทศ พร้อมที่จะผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค การเข้ามาลงทุนในไทยช่วงนี้จึงการันตีได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงทุนของภาคเอกชนสหรัฐในประเทศไทยกว่า 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้มีการจ้างงานเกิดขึ้นในประเทศไทยจำนวนมาก ล่าสุดหอการค้าไทยยังได้ให้การรับรองโครงการลงทุนต่างๆ เพิ่มเติมอีกกว่า 200 โครงการ โดยเฉพาะโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Digital Economy ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก อีกทั้งยังจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจในภูมิภาคขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยหอการค้าไทยพร้อมทำงานร่วมกับหอการค้าสหรัฐอย่างใกล้ชิดในทุกโครงการที่เป็นประโยชน์

สำหรับการประชุมร่วม The New Digital Economy: Creating THAILAND – U.S. Commercial Opportunities นอกจากมีการสัมมนาร่วมกันแล้ว นักธุรกิจไทยและสหรัฐจะมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างกัน โดยในวันที่ 25 กันยายน คณะนักธุรกิจอเมริกันจะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล