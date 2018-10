‘เอไอเอส’ คว้ารางวัลแบรนด์ทรงพลังสูงสุดในกลุ่ม ‘Mobile Operator’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

นางศิวลี บูรณสงคราม หัวหน้างานบริหารแบรนด์บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018 หรือ สุดยอดแบรนด์ทรงพลังสูงสุ ดในประเทศไทย ประจำปี 2561 ในกลุ่ม Mobile Operator ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะแบรนด์ที่อยู่ใน Top of Mind ของผู้บริโภค เป็นที่ชื่นชอบ มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีจำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุ ดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการเครือข่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลดังกล่าวเป็นผลงานวิจั ยเก็บข้อมูลจากผู้บริ โภคชายและหญิงอายุ 18-59 ปี ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจซื้อและใช้ สินค้าและบริการ รวมทั้งสิ้น 12,400 ตัวอย่าง ดำเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดื อนมกราคม-มิถุนายน 2561 ตอกย้ำความสำเร็จของเอไอเอส ในการเป็น Digital Service Provider ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการมื อถือและอินเทอร์เน็ต อันดับ 1 ตัวจริง