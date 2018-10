ผลวิจัยเผย ทั่วโลกเสียชีวิตจากการเซลฟี่ 259 คนแล้ว อินเดียครองแชมป์ 159 คน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม สำนักข่าววีโอเอ รายงานว่า ผลการวิจัยของ All India Institute of Medical Sciences ในกรุงนิวเดลี ที่ตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์ Journal of Family Medicine and Primary Care เก็บข้อมูลรายงานข่าวการเสียชีวิตจากการถ่ายภาพเซลฟี่ ในช่วงปี 2554-2560 พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากการถ่ายภาพตัวเองอยู่ที่ 259 คนทั่วโลก และยังเพิ่มขึ้นอีกมาก โดยเมื่อปี 2554 มีผู้เสียชีวิตจากการเซลฟี่เพียง 3 คน แต่เมื่อปี 2559 กลับมากถึง 98 คน

ผลงานวิจัยยังรายงานด้วยว่า อินเดีย ครองแชมป์ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากการถ่ายภาพตัวเองมากที่สุด โดยมีผู้เสียชีวิต 159 รายในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา รองลงมาได้แก่ รัสเซีย สหรัฐฯ และปากีสถาน แบ่งเป็นช่วงอายุ พบว่ากว่าร้อยละ 85 เป็นกลุ่มที่มีอายุราว 10-30 ปี และแบ่งแยกเป็นเพศ พบว่า ร้อยละ 72 เป็นผู้ชาย ซึ่งแม้จะดูว่าผู้หญิงน่าจะเป็นฝ่ายที่ชื่นชอบการถ่ายเซลฟี่มากกว่าผู้ชาย แต่ในทางกลับกัน ผู้ชายมักจะเลือกทำอะไรเสี่ยงๆ เพื่อแลกกับเซลฟี่ที่น่าจดจำมากกว่า

สำหรับสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากเซลฟี่ ได้แก่ การจมน้ำ ทั้งถูกคลื่นซัดและตกเรือ อันดับ 2 ได้แก่การเสียชีวิตจากยานพาหนะอันดับ 3 ได้แก่ การตกจากที่สูงและไฟไหม้ รวมถึงการเซลฟี่กับสัตว์

พร้อมกันนี้ ทีมวิจัยยังเสนอให้มีการกำหนด No Selfie Zone ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ยอดเขา แหล่งน้ำ ยอดตึกระฟ้า ซึ่งตอนนี้มีอินเดียและรัสเซีย ที่ออกมาเคลื่อนไหวในการกำหนดพื้นที่ห้ามเซลฟี่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหลายสิบแห่ง รวมทั้งมีการแจ้งใบปลิวเพื่อเตือนถึงภัยจากการเซลฟี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วย