กลุ่มเซ็นทรัล งดให้ถุงพลาสติกทุกวันที่ 4 ของเดือน เริ่ม 4 ธันวานี้

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ตั้งแต่ปี 2551 โดยเมื่อลูกค้าปฏิเสธไม่รับถุง ลูกค้าจะได้รับแต้มสะสม เดอะวัน (The1) เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเพื่อตอบรับนโยบายของทางรัฐบาลในการเชิญชวนให้ห้างร้านงดการให้ถุงพลาสติก ในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และกลุ่มเซ็นทรัล จะสานต่อภาครัฐให้ทุกวันที่ 4 ของเดือน ห้างร้านในเครือกลุ่มเซ็นทรัลทั่วประเทศ จะงดหรือลดการให้ถุงพลาสติกกับลูกค้า

นายพิชัยกล่าวว่า สำหรับห้างร้านในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ที่พร้อมใจกันงดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้า อาทิ ห้างเซ็นทรัล/เซน สานต่อโครงการ “CENTRAL.. Love The Earth” ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในห้าง และช่วยลดภาวะโลกร้อน จัดรายการ “CENTRAL l ZEN Bring Your Own Bag” ไม่รับถุงช้อปปิ้ง ในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ และทุกวันที่ 4 ของทุกเดือนจากนี้ไป จะได้รับคะแนน “The1” 20 คะแนน/ใบเสร็จ และรับเพิ่มอีก 10 คะแนน / ใบเสร็จ เมื่อช้อปด้วยถุงผ้า “CENTRAL…Love The Earth” ในราคาเพียง 59 บาท และเซน จะได้รับคะแนน The1 เพิ่มอีก 10 คะแนน เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ จะงดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้า จะได้รับคะแนนเพิ่ม 8 คะแนน ส่วนโรบินสัน รับคะแนน 10-20 คะแนน แฟมิลี่มาร์ท ได้คะแนนเดอะวัน 10 คะแนน และหากซื้อสินค้าครบ 150 บาท จะได้รับสิทธิซื้อถุงผ้าราคา 29 บาท

นายพิชัยกล่าวว่า สำหรับไทวัสดุ และบ้านแอนด์บียอนด์ รับคะแนนเดอะวัน 8 คะแนน และวันอื่นๆ หากลูกค้าไม่รับถุง รับคะแนนเดอะวัน 8 คะแนน ด้าน บีทูเอส รับคะแนนเดอะวัน 5 คะแนน จำหน่าย ถุงผ้าลดโลกร้อน ในราคา 199 บาท ในส่วนของเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (ซีอาร์จี) ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเป็นส่วนใหญ่ ในวันที่ 4 ธ.ค.ทางซีอาร์จี จะใช้วิธีลดใช้ถุงพลาสติกแทน และในอนาคตทางซีอาร์จีกำลังอยู่ในระหว่างการ จัดหาบรรจุภัณฑ์และหูหิ้วที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้มาทดแทนการใช้พลาสติก ทางด้าน โรงแรมในเครือเซนทารา จะมีการเปลี่ยนถุงซักผ้า (Laundry Bag) จากถุงพลาสติกเป็นถุงผ้าหรือถุงสปันบอนด์ นอกจากนี้ ยังรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ ด้วย อาทิ ใช้กระบวนการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วเพื่อทิ้งหรือนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสมในห้องน้ำในศูนย์การค้า การออกแบบอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าลดโลกร้อน ด้วยการเน้นแสงสว่างจากธรรมชาติ, กระบวนการคัดแยกขยะตามภาชนะบรรจุ เป็นต้น