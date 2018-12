มอ.ปลื้ม คว้า 4 โครงการ Innovation Club by GSB Startup พัฒนาคนรุ่นใหม่สู่นักธุรกิจยุค 4.0

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า กิจกรรม GSB Innovation Club เป็นความร่วมมือธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ SMEs Start up อย่างยั่งยืน

พล.ร.ต.ประยูร เปิดเผยว่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการ ที่สามารถดำเนินธุรกิจแนวใหม่ ให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แสดงศักยภาพทางความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start up ในอนาคต

“ปลูกฝังตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Mass SME และ National Start up ตามความมุ่งหวังของรัฐบาล ซึ่งโครงการ GSB Innovation Club เป็นโครงการที่ช่วยสร้างเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ SMEs Start up ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย แบบครบวงจรผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup กิจกรรม Smart star Idea by GSB Startup และกิจกรรม Smart Start up Company by GSB Startup” พล.ร.ต.ประยูรกล่าว

พล.ร.ต. สมเกียรติกล่าวอีกว่า Innovation Club by GSB Startup มอ. วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถานที่คิดค้น แชร์ไอเดีย ประกวดความคิด แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งส่วนต่อไปจะเป็นการต่อยอดเมื่อความคิดถูกพัฒนาเป็นต้นแบบได้แล้วทาง ศอ.บต. พร้อมจะเชื่อมต่อ และสร้างเครือข่ายเพื่อส่งออกตลาดนอกพื้นที่และตลาดต่างประเทศ

“เป็นโครงการที่ก้าวตรงทิศกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อวันข้างหน้า ขณะที่โลกเปลี่ยนเมื่อมีโอกาสอยากให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการแล้วใช้ทักษะ ใช้ความรู้ ศักยภาพของตนเอง และโอกาสที่ได้รับพัฒนาให้ชีวิตดีขึ้น และมั่นคงในอนาคต”

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มอ. วิทยาเขตเปิดเผยว่า Startup University Model ธนาคารออมสินจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในการนำองค์ความรู้มาพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเป็นทุนตั้งต้น เพื่อนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สินค้า บริการใหม่ สนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท

“นักศึกษา มอ.เขตปัตตานี ได้รับการพิจารณาจากธนาคารออมสิน 4 โครงการ คือโครงการยางพาราปูสระ โครงการชุบหยำชายแดนใต้ โครงการ hand Cream และโครงการปลาน้อยสร้างล้าน” ดร.บดินทร์กล่าว