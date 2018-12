พร้อมกันหรือยัง! เคาท์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ของแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ‘ไอคอนสยาม-เซ็นทรัลเวิลด์-สยาม’

รายงานข่าวจากบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด แจ้งว่า บริษัทได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และธุรกิจการค้าในแม่น้ำเจ้าพระยา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “Amazing Thailand Countdown 2019” ภายใต้แนวคิด “แม่น้ำแห่งความรุ่งเรือง” ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีหลักที่ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม และกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีกิจกรรม อาทิ การแสดงพลุที่ทำจากข้าวเหนียวไทย นับเป็นการสร้างสรรค์พลุโดยใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “แม่น้ำแห่งความรุ่งเรือง” ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์เรื่องราวของแม่น้ำเจ้าพระยา 5 องก์ ความยาว 5 นาที

ทั้งนี้จะประกอบด้วย องก์ที่ 1 สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองอันเป็นนิรันดร์ (The River of Prosperity) นำเสนอพลุสีเงิน ทอง และนาก ที่เรียงต่อเป็นแนวเดียวกัน ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองมั่งคั่งตามความเชื่อของทั้งชาวไทย และชาวโลก จึงเป็นการเริ่มต้นวินาทีแรกของศักราชใหม่ เพื่อจะฉาบให้ลำน้ำเจ้าพระยาเรืองรองสุกสว่าง เป็นแม่น้ำที่จะอยู่คู่ชีวิตอันร่มเย็น และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทย ดังเช่นที่เคยเป็นมาเสมอ องก์ที่ 2 – มณีแห่งสยาม (The Siam Treasure) นำเสนอผ่านพลุที่มีรูปแบบและสีสันอันงดงามสะท้อนภาพของอารยธรรมไทยที่มีความสัมพันธ์กับแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมโยงทุกมิติของชีวิตคนไทยเข้าไว้ด้วยกัน ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการดำรงชีพและสัญจรของคนริมสองฝั่ง แต่ยังเป็นเส้นทางเดินเรือของคณะทูตที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี, เป็นเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าเพื่อการค้าขายตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน, เป็นลำน้ำที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อ, และเป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามริมสองฝั่ง ที่นำรายได้มาสู่ประเทศ

รายงานข่าวแจ้งว่า องก์ที่ 3 บุปผชาติแห่งผืนน้ำ (The Blossom of Joy) นำเสนอพลุที่สร้างความสนุกสนานที่หลากหลายรูปแบบ สีสันนานา ประกอบเพลงจังหวะสนุกแบบไทย สะท้อน เอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่เป็นที่หลงใหลของคนทั่วโลก คือ ความสนุกสนาน อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เมื่อมาเยือนประเทศไทย ก็จะได้รับรอยยิ้มกลับไปเสมอ ให้สมกับความสุขในวันปีใหม่และการเริ่มศักราชใหม่ริมแม่น้ำสายหลักของไทย องก์ที่ 4 สันติภาพบนผืนโลก (One World) เป็นพลุสีธงชาติของทุกประเทศบนโลก แสดงถึง ความเชื่อมโยง เกี่ยวพันกันทั่วโลกผ่านการท่องเที่ยว การค้า การศึกษา เรียนรู้และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของความเสมอภาค และเป็นการเริ่มต้นปีด้วยความสัมพันธ์อันดีงามที่จะยั่งยืนตลอดไป และองก์ที่ 5 รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย (Thailand) พลุสีธงชาติไทย สร้างขึ้นเป็นธงไตรรงค์ผืนใหญ่ตลอดโค้งน้ำ ด้วยสีแดง ขาว น้ำเงิน สะท้อนถึงสิ่งที่ทำให้ไทยยังคงเป็นชาติมาจนปัจจุบัน ก็คือ ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการแสดงพลังสามัคคีของชาวไทย

นอกจากนี้ยังมีการแสดงโขนชุด “พระรามคืนนคร ครองเมือง” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์โดยอาจารย์พีรมณฑ์ ชมธวัช และ ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ฟื้นฟูการแสดงโขนแบบโบราณมากว่า 25 ปี การแสดงสดจากศิลปินไทยและต่างประเทศชั้นนำเพื่อมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ให้แก่คนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนั้น จะมีขึ้นบนเวทีริเวอร์พาร์ค ที่สามารถรองรับแขกผู้มีเกียรติได้สูงถึง 4,000 คน และมีศิลปินเข้าร่วมมากมายไม่ว่าจะเป็น เกรท วรินทร, ต้น ธนษิต, เอม สาธิตา และโบ๊ท สิริโรจน์ ศิลปินจากทรู AF, ไอซ์ และศิร์ภูมิ จาก THE VOICE, ฮั่น เดอะสตาร์, เกล โสพิชา , แกงส้ม เดอะสตาร์, ริท เดอะสตาร์, แก้ม วิชญาณี, กันต์ นภัทร, ตงตง, ไบร์ท, เซิน และแฟรงค์ จากค่ายจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD, PPTV, THAI PBS, TNN และ TRUE4 YOU ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า จุดถ่ายรูปหรือจุดไฮไลท์ในช่วงเคาท์ดาวน์เข้าสู่ปีใหม่ 2562 ในกรุงเทพมีหลายจุด โดยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้า จัดงานประดับไฟคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ขึ้นในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 7 มกราคม 2562 ในคอนเซ็ปท์เวิลด์ ออฟ แฮปปิเนส หรือไอคอนหน้ายิ้ม นอกจากนี้ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ หรือในชื่อกลุ่มวันสยามจัดแคมเปญฉลองปีใหม่ในธีมวันสยาม เดอะ เฟสติวัล ออฟ ไลท์ โดยตกแต่งและประดับหลอดไฟด้วยวัสดุพิเศษถึงวันที่ 6 มกราคม 2562 ซึ่งในคืนเคาท์ดาวน์วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะมีการแสดงคอนเสิร์ตของตู่ ภพธร สุนทรญาณกิต เจ เจตริน วรรธนะสิน และบุรินทร์ บุญวิสิทธิ์ ที่ลานพาร์คพารากอน

นอกจากนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ จัดมินิคอนเสิร์ตวอร์มอัพ เคาท์ดาวน์ ปาร์ตี้ ในวันที่ 31 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น. กับศิลปินชื่อดัง เช่น โมเดิร์นด็อก เป๊ก ผลิตโชค Twopee และ Sweat16! พร้อมกิจกรรมและลุ้นรับของสมนาคุณพิเศษภายในงาน