‘มจพ.’ผนึก’ม.ชิงเต่า’ลงนามร่วมมือวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยชิงเต่า และ บริษัท Rubber Valley ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ มจพ.

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Dr. Ma Lianxiang, President of Qingdao University of Science and Technology (QUST) และ Mr. Zhang Yan, CEO Rubber Valley Group Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี และเยี่ยมชมดูงาน ณ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมยางพารา ชั้น 5 อาคาร TGGS มจพ.