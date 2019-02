“ท่าน ว.”โพสต์วาทะหลวงพ่อชา อีแร้งบินสูงเวลาหิวโฉบกินหมาเน่า-คนการศึกษาสูง เมื่อเกิดตัณหาก็ทำอะไรต่ำๆ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่านว.วชิรเมธี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค “พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี” พร้อมคลิปธรรมะ คมธรรมประจำวันกับท่านว.วชิระเมธี ตอนที่ 019/2562 ธรรมวาทะหลวงพ่อชา สุภัทโท 2 โดยระบุว่า อีแร้งบินสูงแต่เวลาหิวก็โฉบลงมากินหมาเน่าเหมือนคนที่มีการศึกษาสูง แต่พอตัณหาเกิด ก็ทำอะไรต่ำๆ เหมือนคนไม่มีการศึกษาเลย

“Being hungry, a vulture that flies high, will swoop down to feed on carrion; being driven by a craving, a well-educated person will do something so ignoble it will make him seem uneducated.”

.

อีแร้งบินสูงแต่เวลาหิวก็โฉบลงมากินหมาเน่าเหมือนคนที่มีการศึกษาสูงแต่พอตัณหาเกิด ก็ทำอะไรต่ำๆเหมือนคนไม่มีการศึกษาเลยBeing hungry, a vulture that flies high, will swoop down to feed on carrion; being driven by a craving, a well-educated person will do something so ignoble it will make him seem uneducated. โพสต์โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019

จากเฟซบุ๊ค พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี