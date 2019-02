สุขสุดฟินในวันดีๆ กับ “พัคโบกอม” 2019 เอเชียทัวร์ อิน แบงคอก

สุขกันเต็มอิ่ม ฟินกระจายถ้วนหน้าสำหรับแฟนๆชาวไทยกับ “พัคโบกอม” นักแสดงหนุ่มเบอร์ต้นๆของเกาหลีที่ลัดฟ้ามาพบปะกับแฟนๆในงาน “2019 พัคโบกอม เอเชีย ทัวร์ อิน แบงคอก< กู๊ด เดย์: เมย์ ยัวร์ เอฟรีเดย์ บี อะ กู๊ด เดย์>” ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา งานนี้ใครไม่ได้มาเจอกับหนุ่มหน้าใสพัคโบกอมตัวเป็นๆ ถือว่าพลาดอย่างแรง เพราะหนุ่มโบกอมตั้งใจหอบหิ้วเอาความสุขความบันเทิงสุดประทับใจ มาจัดเสิร์ฟให้กับแฟนๆชาวไทยอย่างจุใจผ่านกิจกรรมบนเวทีและบทเพลงอีกมากมายจากเสียงร้องอันไพเราะบวกสเต็ปแดนซ์อันแน่นเป๊ะของหนุ่มโบกอมที่ทำเอาสาวๆใจละลายไปตามๆกัน

เสียงกรี๊ดสนั่นดังลั่นฮอลล์ในทันทีที่หนุ่มโบกอมเปิดตัวออกมาด้วยการร้องเพลง “I like you” ของวง Day 6 ที่พลังเสียงมาแน่นเต็มของหนุ่มโบกอม เรียกความตื่นเต้นให้กับแฟนๆ ก่อนจะเข้าสู่การทักทายพูดคุยกัน ที่หนุ่มโบกอมเน้นย้ำเหลือเกินในวันนี้ว่าเขาอยากให้ทุกคนมีความสุข เป็น “กู๊ด เดย์” เหมือนชื่องานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ ที่หนุ่มโบกอมเป็นคนตั้งเอง

หนุ่มโบกอมเรียกน้ำย่อยด้วยการพูดคุยในช่วงถาม-ตอบ ในคำถามที่แฟนๆอยากรู้ เจ้าตัวยังบอกเล่าถึงในช่วงที่ห่างหายไปจากการมาเยี่ยมเยียนเมืองไทยถึง 2 ปีเต็มว่าเพราะมีงานมากมาย ที่รวมถึงผลงานละครเรื่อง Encounter ที่เพิ่งลาจอเกาหลีไปไม่นาน โดยหนุ่มโบกอมรับบทเป็นหนุ่มจิตใจดี มองโลกในแง่บวก ที่ตกหลุมรักกับผู้บริหารสาว รับบทโดย ซอง ฮเยคโย นางเอกสาวรุ่นพี่ ซึ่งเรื่องนี้มีฉากน่ารักๆของพระเอกเรามากมาย ที่ในงานนี้ได้คัด 3 ฉากที่เป็นโมเมนต์ของหนุ่มโบกอมในบท คิม จิน ฮยอก ที่ทำให้สาวๆใจเต้นแรงมาให้ได้ชมกัน รวมถึงฉากสุดฟินอีก 3 ฉากที่หนุ่มโบกอมเลือกมาร่วมแสดงกับแฟนๆผู้โชคดีบนเวที ทั้งซีนนั่งซบไหล่แนบชิด ซีนคล้องผ้าพันคอ และซีนสวมกอด ทำเอาสาวๆที่นั่งอยู่ข้างล่างได้แต่ร้องกรี๊ดด้วยตาอันร้อนผ่าว

งานนี้ไม่เพียงหนุ่มโบกอมจะลงมือทำเทียนหอมด้วยตัวเองเพื่อมอบให้กับแฟนผู้โชคดีแล้ว หนุ่มโบกอมยังขนเอาของขวัญมากมายมามอบให้กับแฟนๆชาวไทยไว้ดูต่างหน้าด้วย น่ารักแบบนี้ ไม่รักได้ไง!

จากนั้นเป็นช่วงเวลาที่หนุ่มโบกอมเติมเต็มความสุขความสนุกให้กับแฟนๆอย่างเต็มที่ด้วยเพลงเพราะสุดซึ้งและเพลงจังหวะสนุกๆ นับกว่า 10 เพลง ซึ่งหนุ่มโบกอมร้องได้ดีเสียงไม่มีตก ในเพลงช้าอย่าง Always be with you เพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Encounter เพลง My person จากซีรีส์เรื่อง The moonlight drawn by clouds และเพลงประกอบโฆษณาที่หนุ่มโบกอมเป็นคนร้องเองอย่าง Let’s go to see the stars

ต่อด้วยจังหวะสนุกๆ ที่หนุ่มโบกอมโชว์สเต็ปแดนซ์ได้น่ารักปนเซ็กซี่เล็กๆ ในเพลง Bounce และ Honey ยังมีเพลง What is love? ของวงเกิร์ลกรุ๊ป Twice ที่หนุ่มโบกอมร้องเต้นได้อย่างน่ารักน่าหยิก เรียกรอยยิ้มและเสียงกรี๊ดลั่นฮอลล์

ไฮไลต์สำคัญที่ทำให้เห็นความตั้งใจเตรียมมาเอาใจแฟนๆชาวไทยโดยเฉพาะของหนุ่มโบกอมคือการจัดเพลง “อาย” ของสิงโตนำโชค และเพลง “คุณและคุณเท่านั้น” ของแกงส้ม ที่เพลงหลังหนุ่มโบกอมลงมือบรรเลงเปียโนเองด้วย ยิ่งได้ใจสาวไทยไปอีก

เรียกว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตย่อมๆ ของหนุ่มโบกอมที่เอนเตอร์เทนต์แฟนๆ ให้มีความสุขเต็มอิ่มจริงๆ

ก่อนงานปิดท้ายลงด้วย “ไฮ ทัช” ที่หนุ่มโบกอมมอบให้กับแฟนๆทุกคน

บอกเลยงานนี้เกินคุ้ม สมกับเป็นหนึ่งวันแห่งความสุขความทรงจำที่ดีที่หนุ่มพัคโบกอมมอบให้แฟนๆ ในการทัวร์เอเชียครั้งนี้จริงๆ!