อาจารย์อดัม โพสต์“อย่าตกเป็นแค่หนึ่งในหลายตัวเลือกของใครนะ”

ใครที่เป็นแฟนคลับ หรือติดตามอินสตราแกรม ของ”อาจารย์อดัม แบรดชอว์” อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชื่อดังชาวอเมริกัน มักจะคุ้นเคยกันการออกมาโพสต์สอนสปิกภาษาอังกฤษ ของอาจารย์อดัม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ

ล่าสุดอาจารย์อดัม โพสต์ข้อความในอินสตราแกรมส่วนตัว ระบุว่าเคยอยากพูดแบบนี้มั่งมั๊ย Have you ever wanted to say this to someone? #แรง #ภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ #อังกฤษ พร้อมภาพข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ว่า

ถ้าฉันเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณ อย่าเลือกฉัน If I’m just one of your many choices, then don’t choose me!

อย่าตกเป็นแค่หนึ่งในหลายตัวเลือกของใครนะ Don’t let yourself become just one of someone’s many choices.

ไม่รู้ว่างานนี้จะเกี่ยวโยงกับกรณีที่เป็นข่าวดังของนักร้องหนุ่ม ที่ออกมายอมรับว่าคบซ้อน ก่อนแต่งงานกับอีกคนหนึ่งหรือไม่

ขอบคุณภาพไอจี@ ajarnadam