SQ คว้างานเหมืองหงสายาว 7 ปี แบ็คลอคพุ่ง 35,200 ล้าน Q4/61 พลิกมีกำไรแล้ว มั่นใจปีนี้ Turn Around

นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหกล อิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ กล่าวว่า บริษัทฯชนะการประมูลงานการบริหารและบำรุงรักษาระบบสายพานโครงการเหมืองหงสา สปป.ลาว (โครงการ Operation and Maintenance Services for Waste Line 2 System และโครงการ Operation and Maintenance Services for Ash Conveyor System) มีมูลค่าสัญญารวม 2,265 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา 7 ปีทำให้ปริมาณงานในมือที่พร้อมรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 35,200 ล้านบาท

นายศาศวัต กล่าวว่า การชนะงาน 2 โครงการใหม่นี้ บริษัทฯจะได้ประโยชน์ที่สำคัญจากการสร้าง synergy ให้เกิดขึ้นกับโครงการเหมืองหงสาที่มีอยู่เดิมของบริษัท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากการที่บริษัทรับผิดชอบทั้งงานขุด ขน และลำเลียงดินและถ่าน เกิดความคล่องตัวในการประสานการทำงานและบริหารต้นทุน ส่งผลต่ออัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯเตรียมประมูลโครงการอื่นๆเพิ่มเติมต่อไป ทั้งโครงการของลูกค้าหลักปัจจุบันและลูกค้าใหม่เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทฯอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น

นายศาศวัต กล่าวว่า ผลประกอบการบริษัทฯ เริ่มกลับมามีกำไรสุทธิในไตรมาส 4 ปี 2561 และคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาส 4 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,181 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ เป็นเงิน 11 ล้านบาท พลิกจากผลขาดทุนสุทธิ 199 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา เนื่องจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 70 -75 ซึ่งมากกว่ากำลังการผลิตเพียงร้อยละ 50 ในช่วงไตรมาส 3/2561 อีกทั้งโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 กำลังการผลิตเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากที่มีการปรับ แนวสายพานจำนวน 24 วันในไตรมาสที่ 3/2561 ตามแผนการดำเนินงาน