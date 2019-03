‘โฟร์วันวันฯ’ คอนเฟิร์มพบกันเสาร์นี้ ‘ยุนจีซอง’ พร้อมโชว์ ‘เอไซด์ อิน แบงคอก’ ควบโบนัสไฮทัชทุกที่นั่ง!

สุดสัปดาห์นี้ได้เวลาพบปะสั งสรรค์กับอีกหนึ่งหนุ่ม ‘วอนนาวัน’ (WANNA ONE) ที่หลายคนรอคอยเพราะตกหลุมรั กในเสน่ห์และความสามารถรอบด้ านของเขา นั่นหมายถึงใกล้เข้ามาทุกทีแล้ วสำหรับวันนี้ที่รอคอยของเหล่า “ผับอัล” ชาวไทย (ผับอัล แปลว่า เมล็ดข้าว, ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับของยุนจี ซองอย่างเป็นทางการ) จึงแน่นอนว่าสองเจ้าภาพหลักอั นประกอบด้วยผู้จัดท็อปฟอร์มบ้ านเราอย่าง โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment) และต้นสังกัดเกาหลี แอลเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (LM Entertainment) ก็พร้อมเต็มเปี่ยมแล้วที่จะนำพา “ยุนจีซอง” (YOON JISUNG) นักร้องหนุ่มหล่อเสียงนุ่ม บินเดี่ยวลัดฟ้ามาเยื อนประเทศไทย เพื่อจัดกิจกรรมแฟนมีตติ้งส่งท้ ายก่อนอำลาไปเข้ากรมทหาร โอกาสดีงามที่แฟนคลับแห่ งสยามประเทศจะได้อยู่เคียงข้ างและร่วมเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ แห่งความทรงจำดีๆ ไปพร้อมๆ กับหนุ่มคนนี้ในงาน “2019 ยุนจีซอง เฟิร์ส แฟน มีตติ้ง : เอไซด์ อิน แบงคอก” (2019 YOON JISUNG 1st FAN MEETING : Aside IN BANGKOK) วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ เวลา 18:00 น. ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5

ไม่เพียงแค่แฟนเพลงเกาหลีทั่ วโลกจะรู้จัก “ยุนจีซอง” (YOON JISUNG) ในฐานะลีดเดอร์แห่งสุ ดยอดบอยแบนด์เค-ป็อป ‘วอนนาวัน’ (WANNA ONE) เท่านั้น แต่เขายังถือเป็นสมาชิ กคนแรกของวงที่เดบิวต์ในฐานะศิ ลปินเดี่ยวเต็มตัวกั บผลงานโซโลอัลบั้มชื่อว่า ‘Aside’ ซึ่งเปิดตัวด้วยไตเติลแทร็กอั นโดดเด่นไปด้วยเสียงร้องนุ่ มละมุนชวนหลงใหลอย่าง ‘In the Rain’

นอกจากนั้นจีซองยังได้แสดงฝีมื ออีกด้านผ่านการร่วมแต่งเนื้ อเพลงในอัลบั้มของตัวเองอีกด้วย ในขณะเดียวกันชายหนุ่ มมากความสามารถคนนี้ก็ยังได้ สวมบทบาท ‘มูยอง’ ตัวละครหลักของละครเวทีมิวสิคั ลเรื่อง ‘The Days’ ถ่ายทอดคาแรกเตอร์เจ้าหน้าที่ หน่วยรักษาความปลอดภัยของทำเนี ยบ ผู้เปี่ยมไปด้วยไหวพริ บและความเฉลียวฉลาดได้อย่างน่ าประทับใจจนได้รับคำชื่นชมอย่ างล้นหลาม นี่คือเหตุผลที่แฟนๆ ต่างลงมติเป็นเสียงเดียวกันว่า “ยุนจีซอง” คือศิลปินชายเลือดใหม่ซึ่งเปี่ ยมไปด้วยความสามารถรอบด้านและน่ าจับตามองพัฒนาการของเขาเป็นที่ สุด

ยังมีอีกหนึ่งผลงานสำคัญที่เปิ ดโอกาสให้ “ยุนจีซอง” ได้ออกเดิ นทางไปแสดงความสามารถทุกๆ ด้าน รวมทั้งเผยความอ่อนโยนและจิ ตใจดีงามให้เหล่า “ผับอัล” ทั้งที่กรุงโซล, มาเก๊า, ไทเป และโตเกียว ได้รู้จักตัวตนของเขาอย่างใกล้ ชิดก็คือเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้ งนั่นเอง

สถานีต่อไปถึงคิวกรุ งเทพมหานครแล้ว “ผับอัล” สายพันธุ์ไทยไปร่วมส่งกำลั งใจเชียร์พี่ใหญ่ใจดีกันให้อบอุ่ น นับถอยหลังเตรียมพบกับ “2019 ยุนจีซอง เฟิร์ส แฟน มีตติ้ง : เอไซด์ อิน แบงคอก” (2019 YOON JISUNG 1st FAN MEETING : Aside IN BANGKOK) ได้เลยในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 นี้ เริ่มแสดงเวลา 18:00 น. ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5

ใครยังไม่มีสิทธิ์เข้างานต้องรี บหน่อย บัตรราคา 2,800 / 3,800 / 4,800 และ 5,500 บาท พร้อมโบนัสไฮทัชทุกที่นั่ง!! ยังพอมีบางราคาให้เป็นเจ้ าของได้อีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้ นที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา และระบบออนไลน์ http://www.thaiticketmajor. com/concert/yoon-jisung-1st- fanmeeting-2019-th.html ** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์หลัก www.411ent.com ออฟฟิเชียลแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ @411ent และอินสตาแกรม IG @411ent https://instagram.com/411ent