‘ไทยนัมเนชั่น’ ใจสั่น ‘เอริค นัม’ สดใสละมุนเกินร้อย (คลิป)

คุ้มค่าสมการรอคอยนาน 6 ปี สำหรับงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้ งแรกในประเทศไทยของหนุ่มหน้ าหวานเสียงดี “เอริค นัม” (ERIC NAM) เพราะงาน ERIC NAM 1ST FANMEETING IN BANGKOK <I COLOR U> ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ณ โรงละครเดอะบาซาร์ เธียเตอร์, สวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ทั้งสนุก ทั้งประทับใจ และใกล้ชิดเกินความคาดหมาย งานนี้ต้องยกเครดิตให้ Dragonhill Entertainment ผู้จัดหน้าใหม่ที่ใส่ใจในทุ กรายละเอียดความฟิน

แค่เปิดเวทีหนุ่ม “เอริค นัม” ก็ทำ “ไทยนัมเนชั่น” (ชื่อแฟนคลับเอริค นัม) ใจสั่นยกฮอลล์ เพราะนอกจากจะชวนแดนซ์กับเพลง Potion แล้ว เขายังลงมาหาแฟนๆ ทุกโซนที่นั่งอย่างใกล้ชิด เรียกว่าทำความสนิทกันตั้งแต่ เพลงแรกเลยทีเดียว

จากนั้นเข้าสู่ช่วงพูดคุยกั บบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง สมกับที่หนุ่มเสียงดีคนนี้ตั้ งใจมาสนิทกับทุกคน พร้อมบอกความในใจกับแฟนๆ ว่า 6 ปีที่เขารอก็มาถึงกับการได้มาจั ดงานแฟนมีตติ้งในประเทศไทย ทำเอา “ไทยนัมเนชั่น” ส่งเสียงกรี๊ดตอบรับความดีใจสนั่ นฮอลล์ จากนั้น “แจ็ค ไรเดอร์” พิธีกรประจำงาน ก็พาทุกคนเข้าสู่กิจกรรมแรกกั บการแรนด้อมตอบคำถามที่แฟนๆ เขียนใส่กระดาษโพสต์อิท ซึ่งหนุ่ม “เอริค นัม” ก็จัดให้ตอบและทำตามทุกคำขอ พร้อมทิ้งท้ายความสนุกช่วงแรกด้ วยเพลง Don’t call me

“เอริค นัม” กลับมาบนเวทีอีกครั้งด้วยลุคชิ วๆ พร้อมเพลงเพราะๆ Interview ก่อนที่จะมาเล่นเกมที่ท้ าทายความสามารถเพราะเขาต้ องทายเพลงไทยที่เปิดให้ถูกว่ าเป็นเพลงเกี่ยวกับสีหรือฤดู ด้วยทักษะการฟังเสียงกระซิ บจากแฟนๆ ด้านล่าง เอ้ย!! ทักษะการฟังเพลงบวกการเดา ทำให้เขาตอบถูกทุกข้อ แต่งานนี้เกมพลิกเพราะพิธี กรของเราเปลี่ยนกติกาใหม่ กลางอากาศ แม้จะตอบถูกหมดก็ต้องโดนทำโทษ งานนี้เราเลยได้เห็นหนุ่ม “เอริค นัม” พูดภาษาไทยประโยคยากๆ ที่เต็มไปด้วยความน่าเอ็นดู ก่อนจะปรับไปโหมดซึ้งในเพลง This is not a love song และ Lose you

นอกจากหนุ่ม “เอริค นัม” จะอยากสนิทกับแฟนๆ แล้ว เขายังขอท้าพิสูจน์ว่าทุกคนรู้ ลึก และรู้จักเขามากน้อยแค่ไหน ในเกมที่สองที่แฟนๆ จะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเขา เป็นช่วงที่ตื่นเต้น และเรียกเสียงหัวเราะได้มากที เดียว ดีกรีความสนุกเพิ่มมากขึ้น เมื่อหนุ่มเสียงดีคนนี้นี้เปลี่ ยนเวทีให้เป็นมินิคอนเสิร์ตย่ อมๆ ด้วยเพลง Miss you , Good for you และตบท้ายด้วยเพลงจังหวะสนุกๆ อย่าง Honestlyที่แฟนๆ ทำโปรเจคเปิดแฟลชมือถืออย่างพร้ อมเพรียงกัน ทำเอาหนุ่มเสียงดี และใจดีคนนี้ทนไม่ ไหวขอลงมาหาแฟนๆ ทุกโซนอีกครั้ง และร้องเพลงฮิตอย่าง Into you เซอร์ไพรส์แฟนๆ แต่กลับโดนเซอร์ไพรส์กลับด้ วยแฟนโปรเจควีทีอาร์ซึ้งๆและป้ ายข้อความที่ “ไทยนัมเนชั่น” ตั้งใจบอกเขาว่า CAUSE YOU ARE ERICNAM WHOM WE ARE PROUND OFF ( เพราะคุณคือ เอริค นัม ที่พวกเราภูมิใจ ) ทำเอาเจ้าตัวเก็บความปลื้มใจไว้ ไม่อยู่ บอกขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่มาในวันนี้ ที่มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ และมีความหมายกับตัวเขาไปพร้อมๆ กัน นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ เขาจะได้กลับมาเจอทุกคนอีก แม้จะต้องใช้เวลาก็ตาม

หลังจากหนุ่ม “เอริค นัม” เดินกลับเข้าหลังเวทีไปไม่นาน แฟนๆ ต่างส่งเสียงเรียกดังลั่น เขาจึงกลับมาปรากฎตัวอีกครั้ง พร้อมมอบเพลงเพราะๆ ปิดท้ายงานด้วยเพลง Can’t help myself และมอบขวัญสุดพิเศษที่เป็นของรั กของหวงจำนวน 10 ชิ้นให้แก่ลัคกี้แฟน เพื่อเป็นการปิดท้ายงานแฟนมีตติ้ งที่เต็มไปด้วยความสุข เพราะนี่คือการยืนยันว่า “เอริค นัม” สนิทกับ “ไทยนัมเนชั่น” แล้วนะ

ครั้งต่อไป Dragonhill Entertainment จะพาศิลปินคนไหนมาเจอกับแฟนๆ ชาวไทยอีก ต้องติดตามกันให้ดีๆ ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ Dragonhill Entertainment และทางทวิตเตอร์ @DragonhillTH