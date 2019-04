ข้าวตราฉัตรประกาศศักดาระดับโลก หนึ่งเดียวของไทยบนเวที Taste of Hong Kong 2019(คลิป)

ข้าวตราฉัตรประกาศศักดาระดับโลก หนึ่งเดียวของไทยโชว์เมนูเด็ดสไตล์ไทยๆ บนเวที Taste of Hong Kong 2019 เทศกาลอาหารใหญ่ที่สุดบนเกาะฮ่องกง

“ข้าวตราฉัตร” หนึ่งเดียวของไทย ผนึกกำลัง บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ในเครือทรูวิชั่นส์ โดดร่วมเวที Taste of Hong Kong 2019 เทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮ่องกง จับมือกับบริษัท โชว์เมนูอาหารไทยร่วม 16 เชฟมิชลินสตาร์ พร้อมเสิร์ฟนักชิมทั่วโลกในงาน Taste of Hong Kong 2019 เทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮ่องกงที่นักชิมทั่วโลกรอคอยอีกครั้งระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ Central Harbourfront ฮ่องกง

สำหรับงาน Taste of Hong Kong 2019 เทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮ่องกง ปีนี้ นักชิมจะได้ลิ้มรสอาหารกว่า 60 จานจากร้านสุดฮอตบนเกาะฮ่องกง โดยมีร้านอาหารใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมงานเทศกาลอาหารมาก่อน 15 ร้าน อาทิ Artemis & Apollo (กรีก), Bibo X Silencio X The Ocean (ผสมผสาน), Chôm Chôm (เวียดนาม), Francis (ตะวันออกกลาง), Gelato Messina (นานาชาติ), Hoi King Heen (กวางตุ้ง), Ichu Peru (เปรู), John Anthony (กวางตุ้งและติ่มซำ), Old Bailey (เจียงหนาน) และ Sausage Commitment (ตะวันตก), The Flying Elk (นอร์ดิก) ในขณะที่บรรดาฟู้ดดี้ จะได้มีโอกาสลิ้มรสกับเมนูจากร้านดัง ร้านเดิมที่เคยติดใจในรสชาติ ที่กลับมาร่วมงานอีกครั้งไม่ว่าจะเป็น Zuma (ญี่ปุ่น), Pici (อิตาเลียน), Little Bao (จีนสมัยใหม่), Haku (ญี่ปุ่น)

ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ คือ Icon Dish จานเด็ดที่เชฟแต่ละคนจะคิดค้นเป็น Taste Exclusive ขึ้นใหม่และไม่เคยเสิร์ฟที่ใดมาก่อน และมีจำนวนจำกัด เพื่อให้คุณได้ร่วมเป็นคนพิเศษในการลิ้มลองรสชาติอาหารจานนี้ โดย Icon Dish จาก 16 เชฟดังผู้มากประสบการณ์และมีรางวัลการันตีในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น เชฟ Olivier Bellin ชาวฝรั่งเศสที่เคยพาร้านอาหารในที่พักของครอบครัวของเขาที่ชื่อว่า L’Auberge des Glazicks ในหมู่บ้านเล็กๆ ในฝรั่งเศสได้รับดาวมิชลินถึง 2 ดวง และยังทำให้ร้าน The Ocean ได้รับรางวัล 1 ดาวมิชลินหลังจากที่เขาเข้าร่วมงานในตำแหน่ง executive chef เพียง 6 เดือน

อีกหนึ่งได้แก่ เชฟ Leung Fai Hung จากร้าน Hoi King Heen ที่เคยได้รับดาวมิชลิน 1 ดวงในปี 2554-2556, เชฟ Björn Frantzén จากร้าน The Flying Elk ซึ่งเคยได้รับดาวมิชลินในปี 2552-2553, หรือแม้แต่เชฟ May Chow ก็ไม่น้อยหน้าเพราะถึงแม้ร้านของเธอจะยังไม่ได้รับการติดดาว แต่เธอก็พ่วงเอาตำแหน่ง Asia’s Best Female Chef 2017 มาหลังจากที่เปิดร้าน Little Bao มาตั้งแต่ปี 2556

อย่างไรก็ดีความสำเร็จของ Taste of Hong Kong 2019 เห็นได้จากปริมาณอาหารที่เสิร์ฟออกไปตั้งแต่ในปีแรก การจัดงานครั้งแรกในฮ่องกงเมื่อ 4 ปีที่แล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเมื่อดูจากสถิติฝีมือการชิมของเหล่าฟู้ดดี้ที่มาร่วมงาน หมูบาร์บีคิว หรือ barbecued Iberian pork จากร้าน Tin Lung Heen นั้นถูกขายไปได้มากถึง 2,000 จาน หรือเนื้อวากิวออสเตรเลียเกรดสูงสุดจากร้าน Duddell’s ถูกเสิร์ฟออกไปถึง 300 กิโลกรัม ในขณะที่มีคนต่อคิวซื้อ sweetcorn tempura หรือเทมปุระข้าวโพดหวาน อาหารจานเด็ดจากร้าน Yardbird ถึง 3,500 ชิ้นเลยทีเดียว

ด้าน นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “ข้าวตราฉัตร” ผู้ประกอบการหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน Taste of Hong Kong 2019 เทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮ่องกง ร่วมกับ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ในเครือทรูวิชั่นส์ ร้านอาหารชื่อดัง และเชฟมิชลินสตาร์จากทั่วโลก กล่าวว่า การที่ข้าวตราฉัตรได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน Taste of Hong Kong 2019 เทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮ่องกงในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติอย่างมาก และเป็นการแสดงศักยภาพของข้าวไทย อาหารไทย และเป็นการตอกย้ำ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ซึ่งวันนี้ข้าวตราฉัตรเป็นที่นิยมและยอมรับว่าเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ที่ชาวฮ่องกงชื่นชอบ จนสามารถครองตลาดได้เป็นอันดับ 1”

สำหรับการเข้าร่วมงาน Taste of Hong Kong 2019 ครั้งนี้ บูธข้าวตราฉัตร มีพื้นที่ราว 25 ตารางเมตร มีพื้นที่ VIP lounge ขนาด 200 ตารางเมตร ตกแต่งในสไตล์ ตกแต่งสไตล์ Thai carnival ที่จะได้พบกับความสนุกสนานภายในบูธ และเมนูความอร่อยที่พลาดไม่ได้ จากเชฟ Leslie law ที่นำวัตถุดิบคุณภาพดีอย่างข้าวหอมมะลิ 100% และเส้นจากข้าวไทย มาผสมผสานได้อย่างลงตัวสไตล์ฟิวชั่นฟู้ด อาทิ The jasmine rice risotto ,Hong Kong style stri fried noodles และขนมหวาน อาทิ Baked rice and egg frittata , Chocolate and cranberries rice pudding cake , Rice and banana smoothie เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน และชื่นชอบในรสชาติอาหารของไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก