ชี้ปี62 เทรนด์เสือหมอบ-อีไบค์ยังครองใจนักปั่น สะพัดกว่า7พันล้าน

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจจักรยานปี 2561 มีมูลค่า 7,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็นจักรยาน 4,500 ล้านบาท และอุปกรณ์ต่างๆ 3,000 ล้านบาท ซึ่งปี 2562 ธุรกิจจักรยานยังมีสัญญาณที่ดี จากความนิยมของเหล่านักปั่นที่ชื่นชอบเทคโนโลยี และนวัตกรรมของจักรยานรุ่นใหม่ สอดคล้องกับเทรนด์จักรยานในปี 2562 จักรยานเสือหมอบ และ E-Bike ยังเป็นที่ต้องการของเหล่านักปั่น ด้วยไลฟ์สไตล์การปั่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะแก่การปั่นท่องเที่ยว และการผจญภัย อีกทั้ง E-Bike หรือจักรยานไฟฟ้าจากปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นไปที่การใช้งานของผู้สูงอายุเป็นหลัก

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า ทำให้ปีนี้จัดงาน 13th International Bangkok Bike present Bicycle Super Sale2019 นำหลายแบรนด์ชั้นนำที่ได้พัฒนาให้จักรยานไฟฟ้าตอบโจทย์กับกลุ่มนักปั่นที่ชื่นชอบจักรยานไฟฟ้าในรูปลักษณ์และดีไซน์ที่โดดเด่น รวมถึงอุปกรณ์การตกแต่งที่เพิ่มความปลอดภัยในการปั่นจักรยาน เชื่อว่าตลาดจักรยานมีแนวโน้มเติบโต 5 % มูลค่ากว่า 7,875 ล้านบาท สำหรับการจัดงานปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชม 50,000 คน เงินสะพัดไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ที่จัดงานระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2562 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพค เมืองทองธานี

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมการปั่นจักรยานท่องเที่ยว โดยสานต่อโครงการ 5 ภูมิภาค 5 เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองรอง ชูเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งมีแบ่งตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม ได้แก่ More Authentic : ภาคเหนือ:การท่องเที่ยวด้วยเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมที่บอกเล่าวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์, More Legacy :ภาคกลาง :ตามรอยมรดกแห่งสยาม ผสมผสานความร่วมสมัย , More Gastronomy : ภาคอีสาน : สัมผัสวิถีชุมชนและมนต์เสน่ห์ของอาหารอีสานอย่างลึกซึ้ง, More Fun : ภาคตะวันออก :ความสนุกสนาน เพิ่มสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมการผจญภัยที่ท้าทาย, More Inspired : ภาคใต้ : ศิลปวัฒนธรรมสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมประสบการณ์แปลกใหม่ ที่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจักรยานเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน ปลอดมลพิษฝุ่นควัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นกิจกรรมที่สามารถปั่นกันได้ทุกเพศ ทุกวัย สามารถใช้เป็นกิจกรรมคลายความเหงาได้เช่นเดียวกัน จึงคาดว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะให้ความสนใจกับกิจกรรมการปั่นจักรยานและใช้จักรยานในการปั่นท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ประกอบกับตัวเลขคนเหงาในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่า 26.75 ล้านคน ทำให้การท่องเที่ยวแนวกิจกรรมกลางแจ้งนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้เกิดการปั่นจักรยานเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย