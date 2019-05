‘ยูนิโคล่’ จับมือ ‘กราฟิกดีไซเนอร์’ เตรียมวางจำหน่ายคอลเลคชั่นใหม่ 17 มิ.ย. นี้

ยูที แบรนด์เสื้อยืดลายกราฟิกของยูนิโคล่ บริษัทเครื่องแต่งกายระดับโลกจากญี่ปุ่น ประกาศเปิดตัวคอลเลคชั่น ไรส์ อะเกน บาย เวอร์ดี้ ยูที ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ นายเวอร์ดี้ กราฟิกดีไซเนอร์ของ วีเค ดีไซน์ เวิร์คส์ ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างสูงจากบทบาทในวงการสตรีท โดยสินค้าในคอลเลคชั่นจะเริ่มวางจำหน่ายที่ร้านยูนิโคล่และออนไลน์ สโตร์ ทาง www.uniqlo.com/th ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน เป็นต้นไป

สำหรับธีมความร่วมมือครั้งแรกระหว่างยูนิโคล่กับเวอร์ดี้ คือ RISE AGAIN มุมมองการมองโลกในแง่ดีและมีความสุขและเป็นวิธีคิดที่เวอร์ดี้ต้องการสื่อไปถึงผู้หญิงทั่วโลกลายกราฟิกพร้อมด้วยข้อความในเชิงบวก อาทิ Break the Mold, Live Fast, Live Long และ I’m the Luckiest ในไทโปกราฟีที่เป็นเอกลักษณ์ของเวอร์ดี้จับคู่กับซิลูเอททรงโอเวอร์ไซส์ ผสานกันเป็นคอลเลคชั่นพิเศษที่เข้ากับอารมณ์ความรู้สึกในช่วงขณะนั้นๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

นายเวอร์ดี้ กล่าวว่า อยากจะนำเสนองานกราฟิกของตัวเองในวงกว้างมากขึ้น จึงได้รับการติดต่อจาก นิโกะ ที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ยูทีของยูนิโคล่ ซึ่งคิดว่าเสื้อยืดยูที น่าจะเป็นช่องทางที่ดีเยี่ยมในการนำผลงานของผมออกสู่สายตาของผู้คนที่ยังไม่รู้จักได้อย่างกว้างขวาง จึงตอบตกลงที่จะร่วมกันในครั้งนี้

“แทนที่จะใช้ถ้อยคำจากงานใหม่ๆ ของผมเองในช่วงหลังอย่าง Wasted Youth หรือ Girls Don’t Cry พวกเราตัดสินใจกันว่าเลือกใช้ถ้อยคำจากผลงานในช่วงก่อนหน้านั้น คือ RISE ABOVE และด้วยจิตใจที่มุ่งจะลุกขึ้นเพื่อยืนในจุดที่สูงยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกแม้ในขณะที่โลกนี้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงก็ตาม เราจึงเลือกใช้ชื่อว่าคอลเลคชั่นว่า RISE AGAIN แนวคิดของวลีที่ว่า Break the Mold หรือการมุ่งเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เป็นความรู้สึกที่ผมมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าในลายกราฟิกเหล่านี้หรือลายอื่นๆ ผมจะสอดแทรกข้อคิดที่เกิดขึ้นกับตัวผมในชีวิตประจำวัน” นายเวอร์ดี้ กล่าว

